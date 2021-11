Comprar jamón de calidad para Navidad en Enrique Tomás Emprendedores de Hoy

domingo, 21 de noviembre de 2021, 08:00 h (CET)

En noviembre, los ciudadanos ya empiezan a contagiarse del tan esperado espíritu navideño. Es una época donde se piensa en las fiestas, en los regalos y en la mejor manera de celebrar junto a los seres queridos.

Obsequiar con algo especial y original es una tarea exigente hoy en día, por eso es recomendable regalar algo que se pueda comer y que garantice una experiencia gastronómica gourmet. Enrique Tomás es la elección de muchos hogares españoles para comprar jamón, ya sea para regalar o para tenerlo en la cocina de la casa.

Uno de los mejores regalos para Nochebuena En Navidad, el jamón adquiere un gran protagonismo en España. Este es un producto que se come durante todo el año en las casas, pero que durante las fiestas navideñas se convierte en uno de los entrantes más demandados y deseados por todas las personas.

El jamón serrano también es muy recomendado para regalar a los seres queridos o en las empresas, como parte de la cesta habitual de navidad, porque es un alimento que gusta siempre en cualquier casa.

A pesar de esto, es importante tener en cuenta que debe ser un jamón gourmet y de calidad que marque la diferencia con el que se come usualmente durante todo el año. En este caso, las personas que quieran comprar jamón para Navidad pueden contar con la marca Enrique Tomás. Sus productos, además de poder comprarse desde la comodidad del hogar, también son producidos en España y pueden ser de una gran variedad, para que el cliente elija el que más se adecúe a sus gustos.

Entre estos se encuentra el Jamón Gran Reserva, que es uno de los mejores y de mayor calidad procedente del cerdo blanco español, además del jamón ibérico por excelencia, procedente del exclusivo cerdo ibérico como indica su nombre.

Maridaje de jamón y vino en Enrique Tomás Uno de los mejores acompañantes del jamón ibérico de calidad es el vino. Por esta razón, está presente en la mayoría de los lotes navideños disponibles en la tienda Enrique Tomás.

Esta empresa presenta una selección de vinos que garantiza disfrutar del jamón, mientras se bebe un vino con un sabor excepcional. Asimismo, es posible elegir tanto tinto como blanco, según los gustos y preferencias.

Por un lado, si se desea adquirir un vino blanco, la tienda afirma que se trata de “una cata de un vino de nariz intensa y agradable, donde se aprecian notas de fruta blanca, cítrica y de hierbas mediterráneas, predominando la manzana ácida”. De esta forma, le permite ser un vino de calidad y con buen sabor propio de la Terra Alta.

Después, las personas que prefieran degustar un vino tinto, deben conocer que no son muchos los tipos de vinos que garantizan el disfrute total del sabor del jamón, ya que al ser más fuertes se dificulta reconocer la textura y el olor del alimento.

Sin embargo, una buena combinación que ofrece Enrique Tomás es el vino Maridaje tinto, con DO Montsant. Este es un vino suave del 70% Garnatxa y 30% Syrah.

En conclusión, Enrique Tomás, con un amplio surtido de otros productos gourmet, se ha convertido en el lugar ideal para satisfacer los deseos de las personas durante las navidades.

