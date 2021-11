Multiply School, la startup española escogida para formar a Salesforce Emprendedores de Hoy

viernes, 19 de noviembre de 2021, 13:45 h (CET)

La startup, con toda su formación bonificable a través de Fundae, contribuye a la formación online en directo.

España tiene todavía un largo camino por recorrer en cuanto a la digitalización, aunque hay una intención clara por parte de las instituciones y empresas sobre la necesidad de formarse en nuevas disciplinas vinculadas con la misma para ser más competitivos. Como dato, antes de que comenzara la pandemia solo un 14% de las empresas tenían sus servicios en la nube en España, mientras que en la actualidad el 51% ya lo ha hecho o está valorando hacerlo.

Este camino hacia la digitalización solo puede llevarse a cabo si se cuenta con una plantilla preparada para ello. El futuro laboral pasa por capacitar a los profesionales para que desarrollen tanto las soft como las hard skills, para llegar a un estadío que permita a las empresas españolas competir con el resto de países europeos, Estados Unidos y China, donde la digitalización está mucho más naturalizada en las estructuras corporativas.

En este contexto, nace Multiply School, una startup de formación corporativa que fomenta el talento digital, integrada por un grupo de emprendedores apasionados por la transmisión de conocimientos, los negocios y la tecnología. El objetivo de Multiply School es enseñar las herramientas y los procesos útiles y de calidad a profesionales y empresas que quieran progresar.

Uno de los grandes valores diferenciales Multiply School es que los conocimientos que se adquieren en los distintos cursos son aplicables de inmediato en los quehaceres diarios de cada profesional.

¿Cómo se logra una excelente capacitación profesional? Los expertos de Multiply School utilizan dinámicas de aprendizaje efectivas, entretenidas y actualizadas. En las formaciones se sigue la metodología LEAN y se fomenta especialmente la motivación como motor de la acción.

“Los estudiantes de nuestros cursos siempre han procedido de una amplia gama de industrias y orígenes, desde startups hasta grandes empresas como Salesforce, el CRM número 1 del mundo, con más de 60.000 empleados. Fomentamos la motivación como el motor de la acción, con clases en vivo que replican virtualmente las aulas presenciales. Nuestro objetivo es entregar en cada clase una pieza de formación única, acompañada por una experiencia efectiva, entretenida y actualizada”, afirma Calixto Carbone, CEO de Multiply School.

“Si bien en nuestro primer año de vida crecimos mes a mes y sin necesidad de financiación, es verdad que haber sido escogidos por Salesforce como centro de formación externa nos abrió muchísimas puertas a otras empresas. Multiply School es mucho más que formación en ventas. También tenemos cursos de IT, liderazgo o equipos. Incluso, somos partners oficiales de Scrum Inc., de Jeff Sutherland, Co-Creador de Scrum”, indica Carbone.

¿Qué otros cursos están ya disponibles? Multiply School ofrece varios cursos de alto interés para mejorar la competitividad de la empresa, entre los cuales destacan: Scrum Master & Product Owner, Arquitectura de Software, LinkedIn Building y Reclutamiento de talentos.

Las inscripciones para la cartera de cursos en remoto en vivo ya están abiertas. La escuela está comprometida con los profesionales y las empresas para satisfacer la necesidad de preparación de los primeros y la cada vez más alta demanda de talento de las segundas. Esto es posible gracias al enfoque práctico y a que los estudiantes trabajan sobre proyectos reales aplicados sobre sus propias empresas durante la formación.

Todos los cursos de Multiply School son bonificables a través de Fundae y, en caso de querer averiguar cuántos créditos tiene la empresa, la misma startup se encarga de ello. Como dato, el 80% de las empresas españolas perdió sus créditos de Fundae en 2020.

