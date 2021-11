Best Franquicias permite abrir una agencia inmobiliaria con garantías Emprendedores de Hoy

jueves, 18 de noviembre de 2021, 09:02 h (CET)

Abrir una agencia inmobiliaria con garantías firmadas ante notario es posible con la empresa franquiciadora Best Franquicias, del Grupo Best. Este aval, que garantiza el soporte y la solidez que se requieren para comenzar un proyecto de gran envergadura encaminado al éxito, brinda a los inversores la certeza que necesitan para comenzar en este sector de la economía.

Las garantías que ofrece el Grupo Best no se limitan a lo legal, sino que abarcan también el aspecto económico y de proyección del negocio. Se trata de un conjunto de condiciones para que el nuevo franquiciado logre el retorno de su inversión y consiga ganancias desde el primer momento.

Grupo Best otorga garantías certificadas ante notario El Grupo Best siempre recalca que sus garantías legales están avaladas y certificadas por un registro notarial. Se trata de una ventaja que pocas empresas de la competencia pueden ofrecer a sus socios. Una de sus garantías es la recuperación del canon de entrada, según lo establecido en el protocolo número 2809.

Otra condición sumamente importante para los socios que comienzan a trabajar con el Best Franquicias es la garantía de compensación del royalty mensual igual a 0 euros. Esto queda establecido en el artículo 24 del contrato de franquicia y proporciona el empuje económico que todo franquiciante necesita al inicio de su operación.

Otra prerrogativa que está contenida en los contratos es la exclusividad territorial, la cual garantiza al franquiciado que no va a tener competencia de la misma marca en su área de influencia y que podrá manejar su mercado propio. Además, contará con la exoneración del pago de canon de entrada a partir de la segunda agencia y en las renovaciones del contrato de franquicia.

Otras garantías importantes para los franquiciados Best Franquicias ha logrado destacar en el mercado inmobiliario como una de las mejores empresas franquiciadoras. Al trabajar con este consorcio, el franquiciado obtiene el respaldo de una marca reconocida por prestigiosas instituciones a nivel nacional.

Este año, el Grupo Best ha recibido el galardón a la Mejor Franquicia Inmobiliaria en el evento Premios Vivienda y Excelencia Empresarial, organizado por La Razón. Igualmente, su marca Best House recibió el premio nacional a la Excelencia Profesional y Empresarial en la categoría Grupo Inmobiliario y Franquiciador. Estos reconocimientos están incluidos en la ceremonia de los Premios Nacionales del Suplemento 2021 del diario El País.

En síntesis, los avales significan un soporte adicional para los franquiciados, porque, además de sus ventajosas condiciones, trabajan con una marca de reconocido prestigio. Estos valores servirán de soporte para que los asociados tengan una mejor carta de presentación ante sus clientes. En resumen, hacer negocios con Best Franquicias permite abrir una agencia inmobiliaria con garantías de éxito financiero.

