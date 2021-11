¿Cómo realizar el envío de combos a Cuba de forma segura?, Entugao Emprendedores de Hoy

jueves, 18 de noviembre de 2021, 08:00 h (CET)

En bastantes ocasiones, la necesidad de migrar obedece a buscar mejores condiciones de vida, pero esto también implica dejar a los seres queridos en el país de origen.

Aquellos que logran establecerse con cierta comodidad en otras tierras, siempre tendrán el deseo de enviar dinero o productos que puedan ser útiles para los familiares que quedaron en su tierra natal. Con el propósito de crear un canal para encomiendas de artículos de aseo y comida nace Entugao, una empresa especializada en el envío de combos a Cuba. Estos paquetes pueden incluir una gran diversidad de productos.

Para el envío de combos a Cuba, esta es una de las mejores opciones El envío de combos y productos a Cuba desde el exterior se ha incrementado en estos últimos meses, alcanzando una cifra récord. En consecuencia, la capacidad logística de la isla ha llegado al límite, así lo confirmaron funcionarios del gobierno. Por este motivo, el Ministerio de Transporte, Correos de Cuba y la Aduana General se han aliado para poder optimizar la entrega de paquetes pendientes.

Entugao es un portal que facilita a nivel mundial la compra, venta y entrega de combos para amigos y familiares en la isla. Los artículos con mayor demanda son alimentos, productos de aseo y medicamentos. Por otro lado, esta empresa de envíos, junto a Correos de Cuba, ofrece el servicio de un poderoso rastreador que permite observar el estado y ubicación del combo en tiempo real. En la misma línea, Entugao trabaja con el envío de productos que no tengan ninguna restricción o prohibición, garantizando así que el destinatario reciba el combo sin contratiempos.

¿Qué se debe saber antes de hacer envíos a Cuba? Por correo postal internacional se puede enviar paquetería de hasta 10 kg de peso. Si el contenido no vale más de 30 dólares y su peso es inferior o igual a 1,5 kg, no se cobrarán impuestos de aduana al receptor.

En cambio, para los paquetes con un peso de entre 1,5 y 10 kg, el destinatario debe realizar un pago obligado por el Ministerio de Finanzas y Precios cubano, además de los casi 52 pesos como precio a pagar por los servicios de Aduana y Correos. Con esta información y con el servicio eficiente de Entugao, hacer llegar los elementos necesarios para el bienestar de los seres queridos en esta isla del Caribe será más fácil que nunca.

