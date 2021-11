Vestidos Made in Spain de la mano de Atelier de Bodas Emprendedores de Hoy

Atelier de Bodas permite organizar una boda en poco tiempo, encargándose tanto de planificar el evento como de conseguir el vestido perfecto para la novia y el traje ideal para el novio.

La empresa cuenta con diferentes diseños que se adaptan a todas las tallas y gustos con diseños elegantes, atemporales y que funcionan tanto para los novios como para los invitados. Trajes de fiestas, accesorios y vestidos se pueden encontrar en esta tienda que cuenta con diferentes sedes en España. Además, está preparando su nueva colección de vestidos made in Spain, 100% diseñada y confeccionada en España

¿Dónde conseguir vestidos de novia hechos en España? La preparación de una boda conlleva la búsqueda del vestido para la novia y el traje del novio. Para muchas personas puede ser complicado encontrar un lugar que posea todo lo que necesita la pareja. Sin embargo, Atelier de Bodas es una empresa que se dedica especialmente a la comercialización de este tipo de ropa. Adicionalmente, se especializan en vestidos de fiesta y un servicio de taller de costura junto con accesorios complementarios.

El estilo que identifica a este atelier varía entre lo elegante y lo atemporal. La nueva colección de vestidos hechos en España estará disponible a partir de febrero de 2022 y los precios de los vestidos de novia se ubicarán entre los 1.000 y los 2.000 euros. Además, dado el crecimiento de esta empresa, cada vez más personas en España pueden tener acceso a estos artículos, ya que cuenta con sede en Madrid, Valencia y Barcelona. De hecho, en Barcelona se encuentra ubicado su nuevo taller central. En cualquiera de las tiendas sus clientes encontrarán colecciones exclusivas con piezas limitadas.

La historia de Atelier de Bodas Esta empresa comenzó a funcionar en enero de 2019 con su primera sede en Barcelona, específicamente en Esplugues de Llobregat. Más tarde, en septiembre de 2020, Atelier de Bodas abrió otra sede en Madrid y en 2021 ha inaugurado otra tienda en Valencia. Su plan es expandir su influencia en todo el país poco a poco.

Por lo pronto, la empresa se ha enfocado en mejorar su negocio, cuya concepción es de tipo americano. Esto quiere decir que se enfocan en la experiencia de sus clientes, brindándoles un trato premium en el que consigan productos de calidad y diseños de altura. Así, esta empresa se constituye como una perfecta opción para las parejas por sus precios asequibles y la calidad y exclusividad que ofrece.

