Al permitir establecer una comunicación efectiva y a bajo coste con los usuarios de manera dilatada en el tiempo, el e-mail marketing es una de las estrategias de marketing digital más utilizadas a día de hoy. Esta comunicación se lleva a cabo a través del envío de contenido de alto valor gracias al análisis previo de las campañas de e-mail publicitario, mensajes personalizados, etc.

Gratum Corp es una agencia digital que se especializa en la creación de campañas de e-mail marketing profesionales para empresas y autónomos. Su equipo de profesionales posee el conocimiento necesario no solo para crear campañas de marketing y flujos de conversión, sino que también conoce las claves para enviar correos electrónicos que no caigan en el buzón de spam y sean leídos por los usuarios.

Gratum Corp y la guerra contra el spam Los proveedores de servicios de Internet (ISP) están librando una guerra sin fin contra los spammers que invaden los buzones de correo. Esta guerra tiene un gran número de bajas en forma de “falsos positivos”, es decir, correos electrónicos comerciales legítimos que se enrutan por error mediante filtros de spam a carpetas masivas. Si los resultados de marketing se ven afectados porque existen dificultades para llegar al espacio de la bandeja de entrada de manera constante, existen 10 pasos infalibles para evitar la carpeta de spam.

Evitar las listas compradas Pueden darse ocasiones en las que exista la tentación de aumentar la lista con un millón de clientes potenciales en poco tiempo o visitar un foro donde se vendan miles de “clientes potenciales específicos” por unos pocos euros. Las listas compradas son bombas de tiempo que esperan devastar la reputación de un usuario como remitente.

Mediante correos electrónicos muertos y trampas de spam, informan rápidamente a los proveedores de buzones de correo que cierto usuario está infringiendo las reglas enviando correos electrónicos no solicitados. En el mejor de los casos, los mensajes pueden terminar en carpetas basura. En el peor de los casos, es posible que se marquen como spammer y dicha página web y correos electrónicos queden registrados en las llamadas listas negra de spam.

Cuidado con lo que se dice Los filtros de spam analizan el contenido. No existen palabras clave mágicas para mejorar la capacidad de entrega, pero limitar el uso de palabras de riesgo, como gratis, compra, promoción, etc., reduce la probabilidad de que los correos electrónicos lleguen a la carpeta de correo no deseado.

Gratum Corp puede generar grandes cantidades de tráfico a cualquier web de varias maneras. Consigue cantidades masivas de tráfico SEO a través de contenido de calidad y con una web actualizada. Además, su equipo crea contenido épico que se compartirá, obtendrá enlaces y atraerá tráfico. También ofrece estrategias de pago efectivas a través de posicionamiento SEM con un ROI claro.

Por otro lado, Gratum Corp recomienda enlazar solo a sitios legítimos con dominios acreditados y regir el tamaño del correo electrónico a 30 kb. A su vez, aconseja equilibrar la proporción de imagen al texto y alojar las imágenes solo en servicios confiables.

Formar un equipo con un ESP confiable Los proveedores de servicios de correo electrónico (ESP o E-mail Service Providers) se evalúan como remitentes en función de la reputación de las direcciones y los dominios del Protocolo de Internet (IP) de sus clientes. Los ESP descuidados con puntuaciones bajas en las direcciones IP de sus remitentes están destinados a la entrega de carpetas de spam. Eventualmente, serán bloqueados por proveedores como Gmail, Yahoo! Mail y Hotmail. Los ESP que solo envían correos electrónicos solicitados y prohíben a los spammers en sus plataformas tienen mayor credibilidad con los proveedores de buzones de correo.

Obtener una certificación Si un usuario se encuentra en un espacio con IP dedicada, definitivamente ha de mirar la certificación proporcionada por una empresa llamada Return Path. Una vez que auditen sus prácticas de envío de correo, puede obtener un estado de certificación de puntuación de remitente que garantizará una bandeja de entrada en la mayoría de los principales ISP que existen. Este servicio no es gratuito, pero merece una mirada más cercana. El dinero gastado en las tarifas debería devolverse fácilmente gracias al aumento de las conversiones.

Evitar los trucos sucios Lo que pudo haber sido efectivo en 1997, ya no funciona hoy. Ser sorprendido con las manos en la masa en cualquiera de las siguientes prácticas puede causar un daño permanente en los índices de capacidad de entrega.

Una de ellas es el hashbusting, es decir, insertar caracteres aleatorios en la línea de asunto o en el contenido para engañar a los filtros de spam, por ejemplo, “F.ree. pr! ze”. Otra son las líneas de asunto engañosas, comenzando la línea de asunto con “Re:” o “Fwd:” para sugerir una comunicación continua con el remitente.

Otro ejemplo a evitar son las reclamaciones engañosas. Estas consisten en una línea de asunto que indica que el destinatario ha ganado un premio, mientras que la copia enumera las condiciones que deben cumplirse para reclamarlo. Por último, está el texto de imagen, ocultar un mensaje de texto en una imagen para engañar a los filtros de spam.

Incluirse en la lista blanca El servicio de marketing por correo electrónico (EMS o E-mail Marketing Service) solicita a los proveedores de buzones de correo que incluyan en la lista blanca el dominio o dirección de Protocolo de Internet (IP). Por eso, es importante enviar correos electrónicos de marketing a través de un EMS de confianza, en lugar de enviar correos electrónicos desde el propio servidor de correo electrónico o cuenta de correo electrónico.

Cuando se confirmen los nuevos suscriptores (por ejemplo, a través de un correo electrónico de bienvenida), hay que pedirles que agreguen la dirección “De” a sus libretas de direcciones. Es una forma infalible de liberar todos los correos electrónicos futuros de las limitaciones de los filtros de correo no deseado.

Importa de dónde es el usuario Los proveedores de buzones de correo evalúan algo más que la IP, el dominio y el contenido del remitente. Yahoo! Mail, en particular, presta mucha atención a las direcciones del campo “De”. Los analistas internos de Gratum Corp han notado variaciones en los resultados de la capacidad de entrega al usar la dirección support@yourdomain.com versus newsletter@yourdomain.com.

Por este motivo, es necesario evitar los cambios frecuentes de los nombres de los campos “De” y “From” oscuros, como 1338sdsd8@domain.com o noreply@domain.com. Además, deben utilizarse nombres de campo de “From” claros y confiables, como contact, newsletter, support, feedback, etc.

Ceñirse a un número limitado de nombres de campo “From” verificados y reconocibles construye una buena reputación para esas direcciones, enviando solo correos electrónicos atractivos y solicitados.

Sin riesgo, sin problema Las campañas de correo electrónico pueden contener elementos de riesgo que son perjudiciales para la capacidad de entrega de los mensajes. Los usuarios deben tener cuidado con las palabras asociadas con el lenguaje de ventas. Si se usan en exceso, pueden activar filtros de correo no deseado y enrutar sus correos electrónicos a carpetas basura. Las palabras arriesgadas incluyen “premio”, “gratis”, “bonificación”, “comprar”, “ordenar”, etc.

Por otro lado, un signo de exclamación por oración es suficiente. Los signos de exclamación son especialmente peligrosos en las líneas de asunto de los correos electrónicos. Tampoco debe exagerarse el uso de las mayúsculas. Cuando se necesite énfasis, se puede usar un máximo de una palabra por oración en mayúsculas, nunca una oración completa.

Controlar la capacidad de entrega Una forma sencilla de supervisar la capacidad de entrega es agregar una lista “inicial” de direcciones de correo electrónico que los clientes utilizan con más frecuencia. Resulta recomendable configurar aproximadamente 5 buzones de correo en cada proveedor y luego incluir las direcciones de correo electrónico iniciales en la lista de correo. Después de que se implemente cada boletín, es necesario iniciar sesión en cada cuenta semilla y verificar si ese proveedor entregó correctamente el correo electrónico.

Mantenerse en contacto Enviar correos electrónicos una vez cada 2 o 3 meses puede ser más perjudicial que enviar varios correos electrónicos al día, porque es posible que los clientes se olviden por completo. Si los suscriptores no reconocen el campo “De”, es posible que eliminen el mensaje, olviden registrarse en dicha lista y generen comentarios negativos al marcar los mensajes como spam. Hay muchas buenas razones para mantener un flujo constante de comunicación, en lugar de depender de “explosiones” masivas y poco frecuentes.

Preguntas frecuentes sobre cómo evitar la carpeta de spam ¿Cuál es el objetivo de la carpeta de correo no deseado? Las carpetas de spam capturan correos electrónicos no solicitados masivos que se envían a la dirección para que no abarroten la bandeja de entrada. A veces, las carpetas de correo no deseado capturan correos electrónicos que deberían haber ido al buzón de entrada.

¿Cómo mover los correos electrónicos de la carpeta de correo no deseado a la bandeja de entrada? El proceso variará según el proveedor de servicios, pero, generalmente, haciendo clic con el botón derecho en el correo electrónico se pueden enviar a la bandeja de entrada.

¿Cómo asegurarse de que los correos electrónicos no vayan a la carpeta de correo no deseado? Por lo general, esto se puede controlar en la configuración de correo electrónico.

¿Qué provoca que los correos electrónicos vayan a una carpeta de correo no deseado? La principal razón que hace que los correos electrónicos vayan a la carpeta de correo no deseado es el uso de ciertas palabras que hacen que el correo electrónico se convierta en correo no deseado.

Conclusión Hay dos reglas de oro en el mundo de la capacidad de entrega del correo electrónico. Primera, ningún ESP puede resolver los problemas de capacidad de entrega si se compran listas de correo electrónico. Segunda, incluso la plantilla de correo electrónico más hermosa no puede generar conversiones si llega a la carpeta de correo no deseado.

Probar los consejos mencionados por Gratum Corp puede aumentar significativamente la tasa de ubicación de la bandeja de entrada y generar más conversiones de correo electrónico. Si, pese a esto, las campañas de e-mail marketing no acaban siendo efectivas, los interesados pueden contactar con Gratum Corp para crear una buena estrategia de correo electrónico.