Agua de Aquí pone en valor la importancia de usar filtros y fuentes de alta tecnología para mejorar la calidad del agua en el hogar y empresas. Es fundamental la importancia de consumir un agua 100% pura y sana para la salud

Si bien el 70% de la tierra está cubierta de agua, solo un pequeño porcentaje, el 0,025 %, es apto para el consumo humano. De hecho, el agua potable es uno de los recursos más escasos del planeta. Sumado a ello, en muchas ocasiones esa agua potable es de mala calidad y presenta exceso de cal, bacterias, color, turbiedad, olor, sabor y microplásticos.

Agua de Aquí es una empresa dedicada a la producción de agua premium microfiltrada, totalmente purificada, a través de su tecnología avanzada: los filtros de hogar. Estos convierten el agua del hogar u oficina en un agua de elevada calidad, independientemente de la Comunidad Autónoma en la que se encuentre el usuario y siempre sin uso de bidones o botellones.

Hasta en las ciudades con mejor calidad de agua se logra eliminar hasta en un 99 % las bacterias que el agua habitualmente lleva.

En este sentido, Agua de Aquí ofrece una amplia variedad de productos y servicios como dispensadores de agua para empresas, siempre sin bidones de plástico así como fuentes de agua para el hogar, entre otros, con diferentes tecnologías, microfiltración avanzada, filtración de 3 etapas y osmosis. Todos ellos se basan en la salud del consumidor y en su filosofía sostenible que consiste en no usar plástico.

Además de ello, ofrecen agua en tetrabrick, un formatototalmente reciclable. Una solución perfecta para reuniones, eventos o caterings. Con dicho uso se genera un 80% menos de plástico, hecho que marca la diferencia y que reduce la contaminación considerablemente.

La importancia del agua en la salud y en el día a día El uso del agua de elevada calidad en los hogares y empresas es de suma importancia.

“Resido en una ciudad donde al gua es buena y me sabe bien”, suelen señalar muchas personas, pero “¿sabías que existe contaminación invisible en el agua que llega a tu grifo?”, cuestiona Agua de Aquí. De hecho, insiste en que otras personas afirman que “Donde vivo el agua no es buena o tiene cal y consumo agua embotellada.”. Sin embargo, la empresa vuelve a preguntar a esos individuos: “¿Sabías que un estudio revela que existen microplásticos en el 90% de agua embotellada?”.

Gracias a la utilización de la tecnología propuesta por Agua de Aquí es posible eliminar esa cal y esas bacterias y microplásticos que se encuentran presentes en dicho recurso, dando lugar a un agua purificada y altamente saludable. Además, las personas se olvidarán de tener que cargar diariamente con botellas, pues dispone siempre de agua de calidad de manera inmediata en su grifo.

Es fundamental concienciar a la sociedad de cuidar su salud a partir del agua que consumen. “Cuídate, cuida de los que te rodean y cuida del planeta”, es el lema que busca promover Agua de Aquí. La importancia de la salud y de todo lo que rodea a las personas debe ser primordial para todos los habitantes de este planeta.

Responsabilidad con el planeta Suprimir la compra de botellas de agua de plástico es un pequeño paso para evitar la contaminación.

Desde Agua de Aquí se incentiva a las empresas y a los hogares a eliminar este consumo y sustituirlo por fuentes o filtros, que una vez instalados no implican un consumo adicional de plástico. Además, al no contar con fuentes de botellones, se evita el tener que almacenar o estar pendientes de quedarse sin agua. Estassoluciones se conectan directamente al grifo o a la toma de red, transformando dicha agua en un agua más saludable y contribuyendo al cuidado del medioambiente.

Por tanto, convertir el consumo de agua en sostenible es otra de las principales políticas de la empresa. De hecho, en sus perfiles de Facebook e Instagram se acercan a los jóvenes y a personas de todas las edades para que tomen conciencia de ello.

