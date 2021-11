La osteopatía como tratamiento de la migraña, por el Instituto Internacional de Osteopatía Avanzada Emprendedores de Hoy

Las migrañas son un tipo de cefalea o dolor de cabeza que puede ser moderado o intenso y que produce una sensación pulsante o vibrante en una sola zona de la cabeza. Las personas que la padecen suelen experimentarla de forma recurrente.

Esta afección es muy diversa, pues depende del tipo de migraña y de las estructuras que pueden estar originando la misma. En muchos casos, la osteopatía es un gran aliado para el tratamiento de la migraña.

Aplicar técnicas específicas según el caso La migraña es un trastorno que además de dolor de cabeza, puede estar acompañado de otros síntomas como náuseas, vómitos e intolerancia a la luz o fotofobia. Los ataques de migraña pueden alargarse durante horas e incluso días. De hecho, en algunos casos son tan intensos que no permiten desarrollar las actividades del día a día.

Las causas que dan origen a la migraña pueden ser multifactoriales, por lo cual el tratamiento osteopático estará dirigido a corregir las disfunciones provocadas por unas afecciones concretas.

La osteopatía se basa en una terapia manual no invasiva que en el caso de la migraña buscará corregir las tensiones de las membranas intracraneales e intraespinales, así como los posicionamientos disfuncionales articulares de los diferentes huesos que conforman el cráneo. El tratamiento de la migraña a través de la osteopatía debe aplicarse con técnicas específicas para cada caso. Hay que tener en cuenta las características de cada paciente, el grado de afección y los posibles factores desencadenantes de la patología, como, por ejemplo, el estrés.

La osteopatía y sus múltiples beneficios La osteopatía es una terapia manual que promueve tratamientos que permiten restaurar en el individuo la movilidad de los tejidos y el equilibrio de su funcionamiento, estimulando de esta manera las fuerzas autocurativas naturales que posee el hombre.

Para la osteopatía el organismo es un todo, en el cual sus partes funcionan como una unidad que se mantiene integrada gracias a las diferentes estructuras que lo componen, como los huesos, músculos, articulaciones, nervios, vísceras, etc. A través de las manos, el osteópata buscará los desequilibrios psicofisiológicos que posee el individuo, para lograr que este consiga la armonía en todos sus modelos de estructura-función.

Los beneficios más resaltantes de la osteopatía son el uso de técnicas poco invasivas y su contribución en la mejora del equilibrio, elasticidad y coordinación, influyendo de esta manera en la movilidad global del cuerpo.

El Instituto Internacional de Osteopatía Avanzada, IIOA, ofrece programas formativos teóricos y prácticos dirigidos a estudiantes que desean especializarse en osteopatía. El centro de formación, cuenta con un amplio personal docente, formado por médicos osteópatas de reconocida trayectoria y prestigio nacional e internacional, quienes se dedican a formar a los futuros profesionales para el ejercicio de la profesión de manera eficaz, ética y responsable.

