Las ventajas de tributar en Canarias, por la asesoría contable CE Consulting Las Palmas de Gran Canaria

miércoles, 17 de noviembre de 2021, 15:38 h (CET)

Las compañías cuentan con la opción de tributar con un tipo de gravamen del 4% en la Zona Especial Canaria (ZEC), una cifra considerablemente inferior a la de España que además lleva consigo otras ventajas. En España, el Impuesto sobre Sociedades es del 25%.

Tributar en Canarias representa una ventaja para las entidades a la hora de pagar el Impuesto de Sociedades, ya que este se ubica como el más bajo de España.

Ante esto, CE Consulting Las Palmas de Gran Canaria cuenta con una amplia trayectoria en asesoría contable en este territorio. Como conocedores de todo el proceso fiscal, estos expertos explican a sus clientes con todo tipo de detalles las características y ventajas de tributar en Canarias.

¿Cuáles son las características de la tributación en las Islas Canarias? Con el objetivo de impulsar el desarrollo económico y social en el archipiélago y fortalecer su estructura productiva, las Islas Canarias cuentan con uno de los Impuestos de Sociedades más bajos de Europa, aspecto que han sabido promocionar mediante el eslogan “La mejor fiscalidad de la Unión Europea con un 4% de Impuesto de Sociedades”.

Este lema ha servido de ventana para atraer la atención de inversores internacionales hacia lo que se ha defendido como un “paraíso tributario”, ya que no existe otra zona en España que ofrezca una mejor alternativa legal a los inversionistas.

La oportunidad de tributar en Canarias con este bajo gravamen en Impuesto de Sociedades se debe a dos condiciones específicas y es que se trata de una zona ultraperiférica e insular, lo que quiere decir que brinda a numerosas empresas la oportunidad de trabajar en conjunto y crear una comunidad pagando un mínimo de impuestos.

Adicionalmente a este punto, las multinacionales tienen la ventaja del IVA especial canario, el cual es un 7% inferior al tipo de gravamen español. Tanto los bienes y servicios distribuidos entre organizaciones empresariales del ZEC como los productos importados a las Islas se encuentran exentos de este impuesto, lo que representa otra ventaja de tributar en Canarias.

¿Cómo convertirse en entidad ZEC? Tributar en Canarias supone un gran número de beneficios y ventajas para las empresas ubicadas dentro de este territorio. No obstante, convertirse en entidad de la Zona Especial Canaria requiere el cumplimiento de numerosos requisitos.

Lo anterior hace necesaria la asistencia de especialistas en materia fiscal y jurídica que orienten acerca del proceso correcto para tributar en Canarias y disfrutar de las ventajas que ofrece el archipiélago en materia fiscal. En este contexto, la asesoría contable de CE Consulting Las Palmas de Gran Canaria surge como una alternativa favorable en este aspecto.

Con más de 30 años de experiencia y una reputación consolidada en las Islas Canarias por sus servicios de calidad, los asesores fiscales, laborales y financieros de esta compañía se convierten en los aliados ideales para cualquier negocio interesado en expandirse y aprovechar las ventajas de tributar en Canarias.

