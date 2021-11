El menú de Kachopo King apuesta por ofrecer a los clientes productos populares, variados y especiales Emprendedores de Hoy

martes, 16 de noviembre de 2021, 16:43 h (CET)

Hay algunas recetas tradicionales y platos que exigen formas de preparación e ingredientes muy rigurosos. Un ejemplo de esto son los cachopos, el plato típico asturiano que se ha preparado con los mismos ingredientes a lo largo de la historia: jamón serrano, queso y ternera.

El restaurante especializado en esta delicia típica de Asturias, Kachopo King, apuesta en su menú por la creación de una gran variedad de cachopos utilizando otros ingredientes como pollo, cecina o cerdo. De igual forma, propone la diversificación de sus rellenos donde se ofrecen quesos de cabra, setas, foie, cebolla caramelizada o pimientos de piquillo.

Todo tipo de sabores gourmet y tradicionales Kapocho King decide romper la rígida regla que condiciona los ingredientes de los cachopos típicos, dando vida a una amplia gama de opciones en su stock para ofrecer productos variados y especiales a sus clientes. Entre la diversidad de los denominados tradicionales dentro del menú de Kachopo King se pueden encontrar preparaciones como el cachopo “Made in Spain”, hecho de lomo de cerdo adobado relleno de jamón, queso manchego y pimientos de piquillo. También está el “Cua Cua”, a base de una deliciosa ternera asturiana rellena de foie de pato y cebolla caramelizada. Finalmente, para los amantes de los más sabrosos embutidos ibéricos, está el cachopo “Blue“, relleno de lacón, queso azul de cabra y pimientos de piquillo.

Dentro de la carta también destacan las alternativas gourmet, combinadas con ingredientes especiales y exclusivos. Entre las opciones más solicitadas por los comensales se encuentra el cachopo “Astur”, elaborado a base de ternera rellena de cecina de tineo, rulo de cabra puro y cebolla caramelizada. Otra maravillosa especialidad de la casa es el cachopo “Peraleño”, relleno de jamón serrano, queso azul de la Peral y tiras de pimiento de piquillo. Finalmente, para quienes quieren probarlo todo, se ha creado “La Tabla”, compuesta por cinco cachopines de 200 gramos de diferentes sabores.

Productos diseñados para disfrutar en el hogar El objetivo de Kapocho King es darle al público la posibilidad de comprar y degustar los más deliciosos cachopos artesanales desde la comodidad del hogar. Con ingredientes de primera calidad, el cliente puede obtener los sabores de Asturias donde lo desee. Además, con el propósito de garantizar la calidad del proceso, se utilizan las mejores condiciones de embalaje y refrigeración en el envío, a través de SEUR Frío.

En Kapocho King no solo se procura garantizar la calidad del producto, sino la seguridad del pago mediante canales como tarjeta de crédito, Paypal, Bizum y transferencia bancaria.

Comentarios Escribe tu opinión Nombre y apellidos* Email (no se mostrará)* Comentario (máx. 1.000 caracteres)* (*) Obligatorio NORMAS DE USO

» Puede opinar con libertad utilizando un lenguaje respetuoso.

» Escriba con corrección ortográfica y gramatical.

» El editor se reserva el derecho a borrar comentarios inadecuados.

» El medio almacenará la IP del usuario para proteger a los autores de abusos.