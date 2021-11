Los catalizadores son claves en la industria y en la transición energética Emprendedores de Hoy

martes, 16 de noviembre de 2021, 16:12 h (CET)

La transformación de los procesos químicos por parte de las industrias es esencial para lograr avanzar cada vez más hacia la sostenibilidad y el cuidado del medioambiente.

Es en este contexto es donde cobran importancia los catalizadores, un elemento clave en los procesos químicos, ya que garantizan la sostenibilidad económica y medioambiental. La empresa MERYT Catalysts & Innovation ofrece una gran variedad de catalizadores y adsorbentes que se adaptan a las características específicas de cada unidad.

Empresas más sostenibles gracias a los procesos catalíticos Alrededor del 90% de los procesos químicos de producción que se llevan a cabo en las empresas se realizan gracias al uso de catalizadores y, por lo tanto, es necesario seleccionar el mejor y el más indicado.

Los catalizadores disminuyen la energía necesaria para llevar a cabo la reacción química, y, en este sentido, son los grandes ahorradores de energía de los procesos industriales.

Se está viendo que los procesos catalíticos no solamente han adquirido una gran importancia en el sector industrial, sino que también en otro tipo de aplicaciones de carácter medioambiental. Llevar a cabo procesos catalíticos optimizados en las industrias ayuda a que estas sean más sostenibles. Esto se debe a que utilizar un buen sistema catalítico no solamente permite aumentar los beneficios y reducir considerablemente los costes de operación, sino que al mismo tiempo se obtiene un notable ahorro en el consumo energético y además se logra la reducción de emisiones de CO2 a la atmósfera. Estas características hacen que la optimización de los procesos químicos con buenos catalizadores y adsorbentes sean un factor determinante en la transición energética de las industrias hacia la sostenibilidad.

Extensa trayectoria en el sector MERYT Catalysts & Innovation es una compañía que sobresale en el sector, dada su dilatada trayectoria y por la gran experiencia, de más de 30 años de trabajo con catalizadores, que aporta su fundadora, Dra. Meritxell Vila. Su misión principal es ayudar a los clientes a mejorar sus beneficios optimizando los procesos relacionados con catalizadores, adsorbentes y otras materias primas, siempre con el máximo cuidado del medioambiente.

En este sentido, la empresa dispone de todo tipo de catalizadores y adsorbentes, ideales para la optimización de procesos químicos, tales como catalizadores para la producción de hidrógeno, catalizadores para procesos de refino y petroquímica y muchos más. El catálogo completo puede visualizarse en su página web.

La empresa también se caracteriza por ofrecer a sus clientes un servicio de atención completo, proporcionando soporte técnico para ayudar a aumentar la eficiencia y la rentabilidad de los procesos, siempre tomando en cuenta la protección del medioambiente.

Asimismo, MERYT Catalysts & Innovation ofrece diferentes soluciones en materia de reducción de consumo energético y emisiones, así como el suministro de tecnología punta para hacer más sostenibles los procesos industriales.

En definitiva, la compañía destaca por ofrecer alternativas innovadoras para promover la rentabilidad y sostenibilidad de la industria.

Comentarios Escribe tu opinión Nombre y apellidos* Email (no se mostrará)* Comentario (máx. 1.000 caracteres)* (*) Obligatorio NORMAS DE USO

» Puede opinar con libertad utilizando un lenguaje respetuoso.

» Escriba con corrección ortográfica y gramatical.

» El editor se reserva el derecho a borrar comentarios inadecuados.

» El medio almacenará la IP del usuario para proteger a los autores de abusos.