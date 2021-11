La influencer Emilia Chaouchi lleva la blazer que triunfa este otoño Emprendedores de Hoy

martes, 16 de noviembre de 2021, 15:06 h (CET)

La creación de outfits casuales, elegantes y otros estilos que permiten a las personas vestirse de manera diferente son fruto de uno de los sectores que evoluciona de manera constante con la aparición de tendencias: la industria de la moda.

En ese sentido, la influencer de moda en España, Emilia Chaouchi, muestra a través de Instagram todos sus outfits y combinaciones de moda. Entre sus posts en esta plataforma, la influencer ha publicado una imagen sobre un look de otoño con una blazer de Shein de color gris, la cual posee detalles en blanco y ha causado un gran impacto entre sus numerosos seguidores.

Emilia Chaouchi, una entusiasta de la moda con la blazer Shein La influencer Emilia Chaouchi es una joven de 25 años nacida en Alicante. Cuenta con más de 110.000 seguidores en su cuenta de Instagram, donde comparte sus vivencias, estilo de vida y diferentes combinaciones de ropa en tendencia de las marcas destacadas.

Algunos de los estilos de ropa de la nueva temporada que ha compartido con sus seguidores incluyen a la blazer de Shein, una de las prendas más fashionistas que Emilia Chaouchi lleva en este otoño. Esta prenda de moda de Shein posee acabados elegantes, frescos y cómodos que pueden ser utilizados para cualquier ocasión.

La influencer Emilia Chaouchi lleva la blazer Shein más chic de otoño Para completar el look de la popular blazer Shein y lograr una combinación perfecta que permita destacar su figura, la influencer de la moda chic utilizó un gorro color negro y sandalias con trenzas delgadas que hacen destacar aún más la blazer de Shein. Uno de los grandes beneficios de utilizar este tipo de blazer es que permiten a las mujeres mantenerse resguardadas del frío, adaptándose a los diferentes cambios meteorológicos.

Por otro lado, la blazer Shein cuenta con una zona ajustada a la cintura que ofrece la posibilidad de acentuar la silueta de las caderas de las mujeres. A través de la cuenta de Instagram, la influencer asegura que el look blazer Shein ha sido una de las mejores opciones de prendas de vestir para otoño que ha utilizado y destaca su comodidad y versatilidad.

Emilia Chaouchi es una influencer de origen español que se encuentra hoy en día en tendencia gracias a sus estilos fashion lover y gran creatividad en el mundo de la moda, lifestyle y belleza en Instagram.

