Seima, la firma de la influencer Rocío Camacho lanza la nueva colección ‘Reset Collection’

martes, 16 de noviembre de 2021, 09:00 h (CET)

Rocío Camacho continúa llevando a lo más alto a su firma de ropa Seima. Tras meses de esfuerzo, la nueva colección “Reset Collection” fue lanzada el 27 de octubre.

Como ella misma explica, Seima “rompe” con todo lo anterior y vuelve con más fuerza y guerrera que nunca. Una colección inspirada en los años 70 donde el color, los estampados y la diversión eran los principales lemas de la moda con un estilo marcado por el espíritu libre.

“Llevamos casi 4 meses trabajando para que esta colección saliese a la luz transmitiendo precisamente eso, luz, y espero que la gente así lo sienta al verla”, relata Rocío.

Se trata de prendas coloridas, alegres y llamativas. La nueva colección quiere transmitir la posibilidad de arriesgar a la hora de vestir saliendo de los colores más básicos y optar por prendas versátiles y al mismo tiempo versátiles para diferentes ocasiones.

“Es una colección totalmente diferente a lo que hemos hecho hasta ahora y no puedo estar más orgullosa y feliz cada vez que la veo”, explica Rocío. Se trata de una colección muy amplia, no solo en cuanto a número de prendas, sino de variedad de estampados, colores y utilidad. Desde el conjunto Françoise con un estilo total 70s que podría utilizarse como outfit para ir al trabajo, hasta el vestido midi Bianca, más elegante para un evento o cena de empresa.

Las prendas de esta colección tienen un significado especial, cada una está denominada con el nombre de una mujer que marcó tendencia en los años 70. Por ejemplo, el peto Jane, basado en Jane Birkin, la cantante que se convirtió en un referente por su estilo y sensualidad.

Rocío Camacho ya tiene conjunto favorito: el top Priscila y el pantalón Farra. Una combinación perfecta para una cena especial. Se trata de prendas tan versátiles que también se pueden conjuntar con un jean básico y un jersey oversize para el día a día.

