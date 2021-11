Be Beauty Ayala, el emprendimiento de dos madres que superaron todos los obstáculos Emprendedores de Hoy

lunes, 15 de noviembre de 2021, 18:12 h (CET)

Cientos de mujeres en esta situación, se enfocan en equilibrar la maternidad con sus responsabilidades profesionales. Esto se debe a que quieren mantener su propia independencia económica y su propio trabajo en paralelo, ya que ser madre es uno de los retos más importantes de las mujeres que así lo desean.

Bajo la búsqueda de este aspecto nace en Madrid Be Beauty Ayala, un centro de estética avanzada y cuidado personal, fundado por dos mujeres: Pepa y Rosa. Estas dos madres de 7 hijos en total, se conocieron en un gimnasio y decidieron comenzar su propia historia de superación laboral.

Un proyecto de éxito iniciado por mamás y empresarias Juntas se trazaron la meta de ser empresarias y destacar en el mundo de la belleza, convirtiéndose con mucho esfuerzo en fundadoras de Be Beauty Ayala. Consiguieron su objetivo en septiembre de 2019: crear su propio centro de estética justo antes de la pandemia.

Esta situación, a pesar de ser complicada para todas las empresas del sector, fue superada con creces por ambas, gracias a que supieron enfrentar las restricciones y todas las consecuencias de la pandemia por el COVID-19, lo cual demostró no solo el correcto enfoque de estas madres y empresarias, sino también su valor y constancia. Estas han destacado por su capacidad de reinventarse y enfrentarse a la adversidad, manteniendo a Be Beauty Ayala en pie desde finales de 2019 hasta la actualidad.

Se han convertido en un referente en la sociedad, por su determinación para lograr sus sueños. Además, lo han complementado a la perfección con su labor como madres.

Los servicios de calidad de Be Beauty Ayala Enfocadas en brindar a sus clientes, entre los que destacan reconocidas figuras del periodismo y del mundo del arte, la mejor atención y tratamientos innovadores, las fundadoras de

Be Beauty Ayala, en conjunto con un equipo de especialistas, brindan una variada lista de servicios destinados a la belleza femenina y masculina.

Entre estos se encuentran tratamientos faciales específicos: antiedad, antimanchas, antiacné, luminosidad, peelings químicos, microdermoabrasión, etc…corporales, masajes a 4 manos, presoterapia, siendo especialistas en maderoterapia.

Son destacables también sus servicios en lifting de pestañas, manicura y pedicura. Han conseguido diferenciarse en el barrio de Salamanca de Madrid por brindar tratamientos personalizados y acordes a las necesidades de cada una de sus clientas, además de su buen trato.

Todos sus servicios disponen de precios accesibles y ofrecen ofertas durante todo el año para garantizar a su clientela los mejores tratamientos del mercado, una atención de alta calidad y la mejor calidad/precio en todos sus servicios.

Las personas que deseen conocer más sobre la empresa o contactar con las profesionales pueden entrar en su página web.

