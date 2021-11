El éxito del DJ Iván Jiménez tras diversificar su carrera musical

A raíz de la pandemia, diversos sectores e industrias se han visto altamente vulnerados. Uno de ellos ha sido el entorno musical, ya que las restricciones y medidas para prevenir la propagación del virus paralizaron completamente la producción de diversos eventos musicales.

Ante esta situación, diferentes artistas se han visto en la necesidad de diversificar su carrera musical, con el objetivo de no desaparecer del mundo de la música.

Un ejemplo de ello ha sido el DJ Iván Jiménez, un artista musical cuya trayectoria e historia actual representa la de muchos otros talentos. Tras luchar contra viento y marea, ha logrado mantener su carrera a flote preparándose para el lanzamiento de su tema “Lay me down“, con el que no solo se ha encaminado hacia el éxito, sino que además ha marcado un legado por su proceso de reinvención y diversificación.

Proyectos musicales para retomar el camino profesional tras la pandemia Con su experiencia en el mundo artístico, Iván Jiménez ha destacado como un experto en la mezcla de géneros musicales en tendencia. Por este aspecto ha sido catalogado como un DJ que combina la diversión y la profesionalidad en cada evento donde participa.

A lo largo de su carrera musical ha colaborado con diversos artistas y representado a otros tantos, locales y nacionales, con el propósito de expandir su carrera como productor musical.

No obstante, a raíz de la pandemia, la industria musical ha sido una de las más afectadas, por lo que diversificarse para continuar en el sector ha sido indispensable para el DJ.

Dentro de este proceso ha dejado notar su interés y disposición por trabajar de la mano con diferentes artistas y llevar a cabo proyectos musicales que permitan retomar el camino profesional de una manera próspera.

Ayudar a superar las adversidades con Lay me Down Como parte del proceso de diversificación profesional, el DJ Iván Jiménez se encuentra inmerso en el lanzamiento de su nuevo tema musical “Lay me down”, una producción en la que lleva meses trabajando y cuyo objetivo es motivar a la cercanía y ayudar a superar las adversidades.

Con este nuevo material, el artista busca incentivar a todos los talentos que se han visto afectados por la pandemia a que se mantengan firmes en el trabajo para encontrar nuevas salidas.

Finalmente, este DJ continúa impulsando su carrera profesional desde diferentes contextos, como el trabajo con otros artistas y el soporte a músicos talentosos con el propósito de afianzar aún más su labor como productor.