Acondicionadores leave in, la solución para el cabello seco y encrespado de Toni & Guy

lunes, 15 de noviembre de 2021, 17:13 h (CET)

La constante exposición al sol y los factores contaminantes en el ambiente provocan una pérdida de la suavidad y el brillo capilar. En ese sentido, el cabello encrespado y seco es cada vez más habitual en la sociedad.

Afortunadamente, cada día son más innovadores los tratamientos que se encuentran en el mercado destinados a este tipo de cabellos. Entre los más populares en la actualidad y recomendados por especialistas son los acondicionadores leave in, los cuales representan la solución para el cabello seco y encrespado, aportando suavidad, limpieza y brillo a la fibra capilar.

Toni & Guy, una marca icónica en el cuidado capilar y con gran variedad de productos para este fin, cuenta con acondicionadores leave in ideales para ser incluidos en una rutina correcta para mejorar la salud del cabello fácil y permanentemente.

¿Cuál es la alternativa indicada para los cabellos encrespados y secos? También conocidos como productos sin aclarado o sin enjuague, los acondicionadores leave in, se caracterizan por proporcionar suavidad, brillo, hidratación, cuerpo e incluso ondas ligeras al cabello seco.

A través de su fórmula con activos hidratantes y reparadores, es posible proporcionar más belleza al cabello sin afectar su ligereza. Como no se requiere ningún tipo de enjuague, la humedad del cabello se retiene mayor tiempo y esto le ayuda a tener un aspecto más suave, nutrido y refrescante.

Adicionalmente, los acondicionadores leave in protegen el cabello de los rayos ultravioleta, radicación, maltrato por agentes químicos, entre otros aspectos que ocasionan mayor resequedad en la fibra capilar.

La versatilidad en el uso de estos productos es otro de los elementos que les establece como una solución perfecta, ya que pueden aplicarse con el cabello húmedo o seco, especialmente en el verano y antes de entrar a playas o piscinas para mayor protección.

Extensa variedad de productos para la salud y el cuidado capilar Con más de 50 años en el mercado y pasando de la industria de la moda a liderar el mercado del cuidado capilar, Tony & Guy se ha caracterizado por ser una marca innovadora y ofrecer tratamientos para el cabello de la más alta gama.

En la actualidad, mantienen sus valores de vanguardia, innovación y calidad, lo que le ha llevado a tener presencia en más de 48 países y a asistir en importantes eventos como la London Fashion Week, donde figura como marca patrocinadora oficial.

Cuentan con una gran variedad de productos para el cuidado y salud capilar. Dentro de estos, los acondicionadores leave in se sitúan entre los populares, ofreciendo uno para cada tipo de cabello.

De igual manera, esta marca se ha centrado en mantener su constante sello de excelencia y proporcionando a sus clientes la oportunidad de tener un cabello fuerte, brillante y suave con los mejores productos del mercado.

