Las combinaciones perfectas que se convertirán en un infalible para el look de noche, por Let’s Be Influenced

lunes, 15 de noviembre de 2021, 17:07 h (CET)

Un icono que vuelve con fuerza en todas sus variantes: estampado, de punto, con cuello vuelto o con escote en pico, encaje son las prendas conocidas como bodies. Cuando hay una cena o una fiesta a la cual se está invitado, en ocasiones surge el dilema de no saber qué ponerse. Muchas prendas que se llevaron en los 90 son de nuevo plena tendencia, pero desde hace unos meses la estrella sin duda es el body.

El body es la prenda interior perfecta para llevar con vestidos, ya que así se evitaran las marcas en la zona de la espalda y del abdomen. También harán que los conjuntos se vean más elegantes, sensuales y permitirán sacar el mayor partido a todos los looks.

Las prendas lenceras vuelan en los estantes de las firmas de ropa interior para ser combinados con un pantalón básico, tal como ha hecho la influencer española @Elenabueno, luciendo un estilo de lo más sensual y alocado bajo esas transparencias con el body de la nueva colección de Undiz x Aya Nakamura.

A través de esta colección, Aya Nakamura trae su propia versión del Nothing to Hide: los tabúes de ayer se convierten en las reivindicaciones de hoy. Así, esta colección plantea que es hora de asumir cada cuerpo y romper los códigos.

Las combinaciones perfectas para esta temporada En resumen, los bodies llegan a los armarios de todas las mujeres para salvarlas en más de una ocasión. Un ejemplo de esto se puede observar en el perfil de @miuu_uu_, donde el negro con negro nunca falla, especialmente para un look de noche.

Se sabe que hay básicos que se deben tener en el armario y que al mezclarlos entre sí se logran estilos clásicos, limpios y adecuados para cualquier momento de la semana. Un ejemplo de este tipo de prendas son las mallas de ciclista, que se han convertido en un imprescindible de la moda y que son combinables tanto durante el día como por la noche.

Las influencers españolas lo tienen claro y apuestan por las mallas de la nueva colección de Undiz, que conforman algunos de los looks que van a triunfar esta temporada.

