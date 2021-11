El simulador de tasación de viviendas gratuito y online de RealAdvisor Emprendedores de Hoy

La tasación de una propiedad es sumamente importante porque permite al vendedor conocer el valor que su inmueble tiene en el mercado y, así, ofrecer un precio justo a posibles compradores. Muchos vendedores se encuentran frecuentemente con el problema de no saber cuánto vale su inmueble, retrasándoles más el proceso de venta y exponiéndoles a malas ofertas.

RealAdvisor es una plataforma inmobiliaria que ofrece un sofisticado simulador de tasación de viviendas online basado en más de 70 criterios, lo cual permite obtener una valoración estimada, pero muy precisa. El servicio es totalmente gratuito y está disponible para quienes quieran tasar rápida y efectivamente su vivienda para empezar el proceso de venta cuanto antes.

Sistema online gratuito de tasación de viviendas en RealAdvisor RealAdvisor es una empresa dirigida por expertos inmobiliarios dedicados a ayudar a las personas a tomar mejores decisiones al momento de vender, comprar, financiar o alquilar un inmueble. En su plataforma web dispone, entre otras cosas, de un novedoso simulador de tasación de viviendas online. Se trata de una tecnología automatizada de valoración que ofrece lo que hasta ahora es la tasación inmobiliaria más precisa del mercado.

El sistema funciona con una forma de inteligencia artificial, llamada regresión estadística, que no requiere de la intervención humana para funcionar a la perfección. El resultado es que el cliente podrá beneficiarse de una tasación online prácticamente instantánea y bastante precisa y acorde al mercado inmobiliario actual. Además, es una herramienta totalmente gratuita, disponible para cualquier persona que desee valorar su propiedad de manera rápida y confiable, para venderla y obtener una ganancia justa por ella.

El simulador de tasación de viviendas de RealAdvisor es muy eficiente El sistema de tasación de RealAdvisor se ha convertido en el número 1 por varias razones. En primer lugar, porque es un simulador de valoración de propiedades similar al utilizado por los agentes inmobiliarios profesionales de España. La tecnología que emplea se centra en los datos más fiables y los precios disponibles en el mercado. Su efectividad y precisión son tan notables que los bancos, fondos de pensiones y compañías de seguros utilizan este mismo sistema para avaluar sus hipotecas. En segundo lugar, porque su modelo de valoración se basa en más de 70 criterios distintos, donde 20 de ellos se relacionan con las características de la vivienda, superficie habitable y del terreno, número de habitaciones, etc. Los otros 50 criterios están relacionados con la calidad del lugar en el que se localiza la propiedad, los servicios cercanos, colegios, acceso al transporte público, seguridad del barrio, calidad del aire, entre otros elementos.

Al hacer la tasación online con RealAdvisor, el sistema compara la propiedad del cliente con miles de otras similares que se hayan vendido en los últimos meses. Así se logra determinar el valor preciso del mercado en ese momento. Además, es una tecnología en constante evolución, para garantizar siempre valoraciones precisas y afianzarse en el liderazgo de los mejores sistemas de tasación inmobiliaria de hoy en día. Los interesados en conocer el simulador y descubrir el valor de su vivienda pueden hacerlo desde la página web de la compañía.

