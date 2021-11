Laboratorio Géomer ofrece un tratamiento natural psoriasis corporal sin cortisona Emprendedores de Hoy

lunes, 15 de noviembre de 2021, 08:00 h (CET)

Una de las enfermedades más comunes que afecta a la piel es la psoriasis. Esta se caracteriza por la aparición de manchas de color rojo con aspecto escamoso, por lo general, en áreas como el cuero cabelludo, el abdomen, la espalda, los codos y las rodillas.

Esta patología no tiene cura y los síntomas pueden exagerarse en algunas etapas, generando brotes intensos, picor agudo y, en algunos casos, dolor. No obstante, el Laboratorio Géomer ofrece un tratamiento natural psoriasis corporal sin cortisona para aliviar las molestias.

El tratamiento natural para la psoriasis corporal sin cortisona de Laboratorio Géomer El tratamiento natural para la psoriasis corporal sin cortisona del Laboratorio Géomer ha dado resultados eficaces a muchas personas que padecen esta enfermedad que puede interferir en su calidad de vida, sobre todo en las fases de brotación aguda. Lo mejor de este tratamiento es que no contiene cortisona, una hormona esteroide que llevan algunos medicamentos orales y cremas tópicas y que, si se excede su uso, puede generar consecuencias en la piel, como delgadez, lesiones y acné.

Los productos elaborados por Laboratorio Géomer para paliar los síntomas de la psoriasis contienen ingredientes naturales de acción efectiva. Para que los resultados sean óptimos, los expertos recomiendan aplicar primero el Gel Peeling Dermo Purificante en las zonas donde haya lesiones y frotar con la punta de los dedos durante algunos minutos hasta que las costras cedan.

Después de aplicarse el gel, las personas deben bañarse con el Champú Propolis, que sirve para el cuerpo y el cuero cabelludo. Por otro lado, quienes presenten picazón, pueden usar el Oligo F4. Para reforzar la eficacia del tratamiento, los expertos instan a ingerir el Silicio Orgánico, un complemento alimenticio para limpiar la piel.

Consejos para las personas que sufren psoriasis Las personas que padecen esta enfermedad pueden acudir al tratamiento natural para la psoriasis corporal sin cortisona fabricado por Laboratorio Géomer, pero también deben tener en cuenta algunos hábitos especiales. Es fundamental que los individuos con esta patología cutánea se alimenten de una forma saludable, dejando a un lado las grasas saturadas e incrementando el consumo de alimentos antioxidantes.

Por otro lado, deben evitar el estrés, la ingesta de alcohol y el tabaco. También es fundamental que procuren no exponerse de forma prolongada a la luz solar que pueda ocasionar insolación.

Las personas interesadas en adquirir el tratamiento natural para la psoriasis sin cortisona de Laboratorio Géomer pueden acceder a su página web y consultar toda la información sobre los productos.

Comentarios Escribe tu opinión Nombre y apellidos* Email (no se mostrará)* Comentario (máx. 1.000 caracteres)* (*) Obligatorio NORMAS DE USO

» Puede opinar con libertad utilizando un lenguaje respetuoso.

» Escriba con corrección ortográfica y gramatical.

» El editor se reserva el derecho a borrar comentarios inadecuados.

» El medio almacenará la IP del usuario para proteger a los autores de abusos.