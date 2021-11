CosaFina Tattoo se posiciona entre los principales estudios de tatuajes en blanco y negro de Barcelona Emprendedores de Hoy

Los tatuajes blanco y negro son tendencia tanto en España como en el resto del mundo. La finalidad de esta técnica es conseguir un efecto realista que a veces no se puede obtener con los tatuajes de color.

Para lograr resultados satisfactorios es fundamental acudir a un lugar profesional en el que conozcan esta técnica a la perfección y se cumpla con las medidas de higiene necesarias. En Barcelona, por ejemplo, uno de los estudios de tatuaje expertos en el área es CosaFina Tattoo, ubicado en Polinyà. Allí ofrecen una excelente atención al público de martes a sábado de 16:30h a 20:30h.

Obras de arte obtenidas con la técnica de tatuajes blanco y negro La técnica de tatuajes blanco y negro es demandada por múltiples personas, ya que esta evoca el realismo en su máxima expresión. Por tal motivo, los diseños que más suelen realizarse las personas son rostros, bien sea de humanos o de animales.

En el estudio CosaFina Tattoo son expertos elaborando tatuajes en blanco y negro desde hace diez años. En su página web se pueden observar los impresionantes trabajos realizados por el equipo de tatuadores y los artistas invitados.

El dueño del local, Carlos Fabra, se ha especializado en tatuajes blanco y negro y en diseños de anime, cartoon y Dragon Ball que impresionan a la vista por sus perfectos acabados.

Rostros de tristeza, alegría, sensualidad, caras de famosos, de mascotas y mucho más son plasmados en cualquier parte del cuerpo, de la mano de los especialistas de CosaFina Tattoo, quienes ofrecen una atención personalizada para complacer todo tipo de peticiones y ayudan a sus clientes a elegir el diseño ideal que capte todas las miradas.

Cómo se ejecuta la técnica de tatuajes blanco y negro La piel es un lienzo en el que se puede plasmar el rostro de un ser amado para ser recordado para toda la vida. Para que esos retratos luzcan más reales, la mejor forma de trabajarlos es con la técnica de tatuajes blanco y negro que se hace con tinta de color negro, aunque el tatuador puede utilizar también tinta blanca y añadir matices grises. No obstante, cada profesional trabaja a su manera.

Además, los tatuajes en blanco y negro, más allá de una tendencia en auge, son perfectos para aquellas personas que se caracterizan por la discreción y la neutralidad.

Quienes deseen tener una obra de arte en su cuerpo pueden acudir a CosaFina Tattoo, donde son capaces de complacer a los gustos más selectivos. Para comunicarse con ellos es preciso visitar su web o redes sociales.

