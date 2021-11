El curso de blockchain de Blockchain School for Management que puede transformar la carrera profesional de los alumnos Emprendedores de Hoy

La tecnología blockchain cobra cada vez más importancia abarcando así un mayor número de procesos, una realidad que genera la necesidad de recibir una buena formación en blockchain en muchos profesionales del sector de la tecnología y la innovación.

Aquellos profesionales que deseen aprender todo acerca del blockchain de la mano de un gran cuadro docente experto en esta tecnología, encontrarán en Blockchain School for Management una de las mejores opciones de aprendizaje. Este centro de formación, especializado en las tecnologías más disruptivas del momento, ofrece un curso de blockchaincapaz de transformar la carrera profesional de quien lo complete.

Postgrado en Blockchain Management de la mano de un importante equipo docente El Postgrado en Blockchain Management impartido por Blockchain School for Management tiene una extensión total de 300 horas, con 95 horas lectivas. Se trata de una formación en español en la cual no son necesarios conocimientos ni titulaciones previas para empezar a cursarla. El alumno podrá elegir entre dos modalidades distintas: modalidad live streaming y modalidad online. En la modalidad live streaming, alumno y profesor interactúan en directo a través de una plataforma de videoconferencia, quedando la grabación de las clases publicada en el campus virtual de la institución. Por otro lado, los alumnos que prefieran optar por la modalidad online, tendrán acceso a un campus virtual donde encontrarán las grabaciones de las clases, documentación, cuestionarios y ejercicios. En esta segunda modalidad de curso, los alumnos interactuarán con los profesores en tutorías periódicas (videoconferencia) o por e-mail.

El gran objetivo del postgrado es que los inscritos aprendan en profundidad qué es y cómo funciona la tecnología blockchain y que adquieran los conocimientos necesarios para diseñar, planificar y liderar proyectos que apliquen esta tecnología.

La formación está especialmente dirigida a perfiles de negocio que tengan interés en la tecnología y la innovación. Entre estos se incluyen project managers y directivos, consultores, ingenieros, analistas funcionales, analistas técnicos y desarrolladores que busquen aprender a crear planes estratégicos para proyectos blockchain.

Herramientas para la sucesión profesional El programa académico propuesto por Blockchain School for Management está concebido como una herramienta de conocimiento para solventar la deficiencia que existe alrededor de la instrucción básica en blockchain. Este es un sector en el que la mayoría de veces se cumplen los criterios de evaluación de la teoría y las distintas aplicaciones en el ámbito laboral, pero en el que los profesionales no tienen la capacidad y las habilidades suficientes como para diseñar una solución que haga frente a las exigencias de un caso de uso real en contexto. A fin de poder poner una solución a esta problemática, se ha diseñado este postgrado, que combina teoría, práctica y casos de negocio (formato MBA) para una instrucción completa y experta de los alumnos en el tema.

El trabajo de aprendizaje que realice el alumno en el postgrado de Blockchain School for Management le permitirá, a través de unas competencias evaluativas, aplicar de manera práctica los conocimientos de desarrollo de modelo de negocio, definir los requisitos funcionales a partir de la estructura organizacional y planificar la implementación de estrategias de ejecución. Quienes deseen recibir más información sobre el curso, la podrán encontrar disponible en la página web de Blockchain School for Management.

