Todas las ventajas de los tratamientos con láser Fotona de la Clínica Fercasy Emprendedores de Hoy

viernes, 12 de noviembre de 2021, 08:00 h (CET)

La aparición de arrugas, manchas, varices, acumulación de grasa, etc. es generada por factores que, en mayor o menor medida, afectan a todo el mundo como el estrés del día a día, el estilo de vida, la exposición al sol o el paso de los años. Todo esto es posible tratarlo con lo último en medicina estética, la solución de la Dra. Fercasy del láser Fotona.

Lo último en tecnología láser se encuentra en la Clínica Fercasy con su equipo láser de múltiples aplicaciones Fotona SP Dynamis, uno de los más avanzados del mercado en medicina estética. Fotona se ha convertido en uno de los líderes mundiales en aplicaciones y soluciones estéticas y colabora estrechamente con las mejores universidades y centros de investigación médica del mundo.

¿Cómo funciona la tecnología láser para la piel? La tecnología láser de Fotona y la experiencia de Fercasy, ambos galardonados en el área de la medicina estética, lograrán resultados óptimos en la piel.

El láser Fotona ofrece soluciones innovadoras para una amplia gama de tratamientos estéticos, como el resurfacing y rejuvenecimiento de la piel, el tratamiento de las varices y arañas vasculares, la eliminación de lesiones pigmentadas y tatuajes o la reducción permanente del vello, entre otros.

Con la tecnología Q-switched de Fotona, en lugar de en calor, la luz láser se transforma en ondas fotoacústicas que rompen mecánicamente las partículas no deseadas, como los pigmentos, para que el propio sistema inmunológico del cuerpo pueda eliminarlas.

¿Cuáles son las ventajas de los tratamientos láser Fotona? En primer lugar, son tratamientos de gran precisión que seleccionan los tejidos. En este sentido, son menos invasivos y más seguros y con un tiempo de inactividad menor. Asimismo, ofrecen una mayor comodidad y satisfacción del paciente. También cabe remarcar que ha conseguido premios y distinciones como el Aesthetic Winner 2018 en The Aesthetic Industry Awards.

Los diversos tratamientos con láser Fotona El láser Fotona cuenta con una infinidad de tratamientos posibles, cada uno para una problemática distinta.

Eliminación láser de lesiones cutáneas benignas Elimina suavemente lesiones de la epidermis y la dermis superficial de manera controlada y mínimamente invasiva.

Smooth eye Es el tratamiento láser rejuvenecedor del área delicada alrededor de los ojos. Tensa, tonifica y reduce las líneas finas y las arrugas, así como la envoltura del ojo.

Tightsculpting

Tratamiento láser para el adelgazamiento de la grasa y estiramiento de la piel en todas las áreas del cuerpo. Mejora la elasticidad y firmeza de la piel.

Depilación láser Reducción segura y eficaz del vello, utilizando un innovador sistema que ataca eficazmente los folículos pilosos.

Ablación láser de lesiones cutáneas benignas Este tratamiento elimina suavemente lesiones de la epidermis y la dermis superficial de manera controlada y mínimamente invasiva.

Tratamiento láser para corregir cicatrices y estrías Ideal para el tratamiento eficaz de una amplia gama de tejidos cicatriciales y estrías, mínimamente invasivo y de rápida recuperación.

Tratamiento láser del acné activo Este tratamiento elimina suavemente lesiones de la epidermis y la dermis superficial de manera controlada y mínimamente invasiva.

Fotona 4D Ahora se puede revertir el envejecimiento y recuperar la luminosidad del cutis gracias al láser Fotona 4D, un lifting facial sin cirugía que se realiza con láseres no invasivos.

Los interesados en cualquiera de estos tratamientos y que quieran realizar una consulta para obtener más información al respecto pueden contactar con la Clínica Fercasy. De la mano de un equipo de élite internacional, ofrece múltiples servicios que van desde la medicina estética en general, hasta tratamientos más específicos como los mencionados anteriormente. Los resultados son satisfactorios y naturales, siendo algunos ya apreciables desde la primera sesión. Además, Fercasy no es una clínica de medicina estética común, sino que se trata de un centro moderno, exclusivo y chic dirigido a un cliente exigente, cosmopolita y amante de la belleza que se sentirá como en casa, gracias a este nuevo concepto ideado por la Dra. Raquel Fernández de Castro Ysalguez.

Comentarios Escribe tu opinión Nombre y apellidos* Email (no se mostrará)* Comentario (máx. 1.000 caracteres)* (*) Obligatorio NORMAS DE USO

» Puede opinar con libertad utilizando un lenguaje respetuoso.

» Escriba con corrección ortográfica y gramatical.

» El editor se reserva el derecho a borrar comentarios inadecuados.

» El medio almacenará la IP del usuario para proteger a los autores de abusos. Noticias relacionadas Tallentto, formación gamificada para empresas de gran consumo y FMCG Dónde comer paella en Valencia según Tumediodigital.com El poder energético de las pirámides de cuarzo Hellinger Radio, la radio online gratis de coaching Entrenamiento personal en Malasaña con Ren Coach