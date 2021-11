Coaching para reinventarse a los 40 con Maite Pregal Emprendedores de Hoy

Algunas personas tienen miedo de reinventarse a los 40 porque, ahora que no son jóvenes, sienten la incertidumbre de si es tarde para lograr el éxito.

Al llegar a esta edad, las personas pasan por una especie de crisis, en la cual comienzan a cuestionar diversos aspectos de su vida y a analizar cuestiones como el trabajo, las metas, sus motivaciones, etc. Esta introspección les permite decidir si van por el camino correcto o si necesitan un cambio de ruta. Para tomar la decisión de reinventarse a los 40, se puede contar con la asesoría de Maite Pregal, quien ofrece coaching emocional online.

La alternativa de reinventarse a los 40 Al cumplir los 40 años, muchas personas pasan por un proceso que algunos llaman “La crisis de los 40”. En ese momento, sienten que han llegado a la madurez y que es hora de tomar decisiones trascendentales para lograr el éxito y la felicidad en el tiempo que queda de vida.

La manera de afrontar esta situación depende mucho de la personalidad y las características de cada individuo. Los que son más atrevidos no tendrán duda de que comenzar de cero es posible a esta edad. En cambio, los más prudentes sentirán temor y probablemente decidan dejar todo como está.

Sin embargo, expertos como Maite Pregal están convencidos de que plantearse nuevas metas hace que las personas se sientan más activas y jóvenes. Por esta razón, ofrece asesoría para reinventarse a los 40 de una forma segura y sin grandes riesgos.

En ese sentido, es posible contactarla para acordar una asesoría personalizada, en la cual orientará a los interesados en experimentar cambios radicales en dicha edad.

El camino para reinventarse a los 40 requiere análisis y proyección Las personas que llegan a los 40 años y sienten la necesidad de cambiar su forma de vida, bien sea en lo relacionado con el trabajo u otros aspectos, deben hacer, en primer lugar, un análisis interno. Este parte de su situación actual y de analizar qué aspectos desean modificar y cuáles son sus metas o anhelos para poder proyectarlos.

Con este fin, es posible utilizar herramientas muy valiosas que permiten hacer una introspección para descubrir las fortalezas que posee el individuo y poder hacer un plan, basándose en las mismas, que permita lograr el éxito. La indagación apreciativa y buscar el feedback de familiares y conocidos son estrategias que pueden ayudar para hacer un viaje necesario al interior que de la posibilidad de conocer las motivaciones y las fortalezas, las cuales pueden usarse como base para emprender nuevos proyectos.

No se trata de olvidar el pasado, sino de construir puentes entre este y el futuro, en los cuales los éxitos obtenidos son la base para idear los planes que permitirán cambiar la manera de vivir.

Si se requiere asesoría para reinventarse a los 40, una opción es acudir a Maite Pregal, quien es coaching emocional certificada por la Universidad de California en San Diego y dispone de una titulación en terapias emocionales por la Universidad de McMaster.

