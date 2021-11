PROIEX, la empresa dedicada a la instalación y mantenimiento de sistemas contra incendios que no deja indiferente a nadie Emprendedores de Hoy

PROIEX es la empresa revolucionaria que crece sin parar gracias a sus servicios profesionales de instalación y mantenimiento de sistemas contra incendios. Este crecimiento de PROIEX también se debe a que ofrecen mantenimiento de extintores totalmente gratis y un modelo de negocios innovador para franquiciados. Los sistemas de detección de incendios son imprescindibles en cualquier hogar, empresa o institución, ya que previenen o disminuyen daños ocasionados por el fuego. Por supuesto, esto depende de si dicho sistema está instalado de manera eficiente y cuenta con un mantenimiento periódico adecuado.

La revolución de PROIEX: la empresa de detección de incendios Todo hogar necesita de extintores y sistemas contra incendios que funcionen de forma adecuada para estar seguros ante cualquier emergencia. Esto sucede de igual manera en las instituciones públicas o privadas donde la seguridad de las personas es crucial en todo momento.

Para brindar esta protección contra incendios está PROIEX, una empresa que ha tenido gran popularidad en España gracias a sus sistemas de detección de incendios innovadores. Además, ofrecen servicios de mantenimiento gratuitos para extintores sin importar si se trata de un pequeño negocio o una vivienda. Esto, con el objetivo de prevenir la mayor cantidad de accidentes posibles y asegurarse de que sus clientes contraten un servicio que realmente necesitan.

El éxito de PROIEX también se debe a la absorción de empresas del sector como modelo de crecimiento a nivel nacional. En Barcelona acaba de absorber dos empresas, NIOEXTIN en septiembre, y SICOFOC en octubre. Añadir también queotras empresas del sector opten por su modelo de franquicias en vez de ser absorbidas, lo que ha incrementado aún más la popularidad de la marca.

¿Por qué es importante contratar servicios como los ofrecidos por PROIEX? Es indispensable estar preparados ante los incendios, la mayoría de los cuales ocurren sin previo aviso. Los sistemas de incendios son las herramientas que brindan la protección necesaria para evitar un accidente grave y la pérdida de un ser querido. Igualmente, los incendios pueden, en tan solo unas horas, acabar con cualquier obra pública o privada que haya sido construida con esfuerzo para un fin o beneficio mayor. Por lo tanto, la instalación de estos sistemas será importante para salvar vidas, no perder propiedades u objetos de alto valor, etc. Además, el mantenimiento periódico de extintores y bocas de incendio también juega un papel fundamental, ya que toda herramienta salvavidas siempre debe funcionar de forma adecuada. Para todo esto, PROIEX dispone de profesionales que están altamente cualificados para realizar la instalación, mantenimiento y corrección de cualquier sistema o equipo contra incendios en España.

Proteger el hogar y a los seres queridos de desastres y graves accidentes como los incendios es posible en España con PROIEX, una empresa que ha experimentado un gran crecimiento en los últimos años gracias a su servicio gratuito de mantenimiento de extintores y su modelo de franquicia innovador. Con todo esto, el gran objetivo de esta compañía actualmente es posicionarse como una de las grandes referentes del sector y seguir emprendiendo nuevas incorporaciones y proyectos.

