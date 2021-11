El tour virtual 360 que ofrece Martins Things permite conocer un establecimiento antes de visitarlo Emprendedores de Hoy

miércoles, 10 de noviembre de 2021, 16:26 h (CET)

La tecnología no para de avanzar y, actualmente, la realidad virtual está dominando e incorporándose en los sectores de todo el mundo. Por supuesto, el sector arquitectónico no es la excepción, ya que con las nuevas gafas VR los compradores pueden ver desde cualquier lugar su futura vivienda.

En España, la empresa Martins Things está innovando con su nuevo tour virtual360, el cual permite a cualquier persona conocer un establecimiento antes de visitarlo. Este tour se crea con la última tecnología del mercado para que los clientes puedan mostrar en un espacio hiperrealista su local, vivienda o negocio.

Los tours virtuales 360 de Martins Things Las fotografías o presentaciones físicas de un establecimiento están quedando en el pasado para abrir paso al futuro de la realidad virtual. Martins Things es una compañía que está innovando en este sector a través de sus servicios de inmersión total con tecnología de última generación, la cual permite crear imágenes 3D de un negocio. Esto, con el objetivo de que sus clientes puedan mostrar a sus compradores cualquier proyecto, vivienda, negocio o patrimonio antes de presentarlo físicamente. De esta manera, tanto el propietario como el futuro comprador podrán ahorrar tiempo y dinero al recorrer desde la comodidad de su hogar la estancia en un plano 3D hiperrealista. Además, a diferencia de otras compañías que solo renderizan fotos, Martins Things digitaliza por completo cada espacio y detalle del establecimiento. Por otra parte, este servicio incluye también la incorporación de dicho establecimiento en Google Street View para que sus clientes tengan mayor visibilidad al tener presencia en los mapas online.

Las ventajas de presentar un establecimiento con un tour virtual Una de las ventajas más significativas de los tours virtuales es la posibilidad de ver un negocio las 24 horas del día, los 365 días del año. No hay límite de horario, lugar específico ni ningún tipo de condición, permitiendo así que el cliente pueda conocer a través de unas gafas VR el establecimiento. Esto también es fundamental para diferenciarse de la competencia, ya que ofrecen un servicio atractivo, novedoso y de alta calidad. Además, el propietario del local, vivienda o patrimonio genera mayor confianza en sus clientes, dándoles todas las comodidades que necesitan antes de hacer una presentación física.

Martins Things es una compañía que ofrece soluciones modernas a los propietarios de una estancia o establecimiento. Estos permiten a los compradores de sus clientes sumergirse en un espacio virtual hiperrealista y de alta calidad que mostrará cada rincón de la vivienda, local, negocio o departamento. Contratar sus servicios es una gran opción para impulsar el deseo de una persona en comprar cualquier establecimiento.

