Nessita Arauz expone qué se esconde tras la dependencia emocional en su masterclass de empoderamiento Emprendedores de Hoy

miércoles, 10 de noviembre de 2021, 08:00 h (CET)

Las relaciones de pareja son un mundo complejo donde la costumbre o la necesidad de estar con la otra persona pueden llegar a ser confundidas con el amor. Este fenómeno se conoce como dependencia emocional, la cual causa grandes problemas de autoestima y depresión.

Proyecto “Butterfly” es una propuesta orientada al empoderamiento de la mujer creada por la coach Nessita Arauz. En una de sus últimas masterclass, la tutora habla de los efectos de la dependencia emocional en las mujeres y propone una serie de actividades para fortalecer el empoderamiento femenino.

¿Cómo despertar el poder personal? La dependencia emocional es una condición donde la felicidad y estabilidad de alguien depende de un tercero, casi siempre de su pareja. Nessita Arauz manifiesta que los efectos que esconde esta ausencia de autonomía sentimental son más notables y nocivos en las mujeres. En consecuencia, expone que la única forma de contrarrestar la dependencia emocional es con el empoderamiento, el cual debe entenderse como el despertar del poder personal. Así pues, la coach explica que la mujer que empiece el proceso de empoderarse, debe trabajar 4 elementos y sus características.

Espacio Es importante saber si se tiene un lugar propio dentro de la casa, como una oficina o un jardín. Asimismo, se debe procurar no conformarse con la peor parte con el fin de evitar algún conflicto. El acto de callar puede hacerse entender como ausencia.

Tiempo Realizar un análisis para determinar si se tiene una vida independiente a la de la pareja. También es fundamental conservar el contacto con las amistades, nunca se debe sacrificar el tiempo para hacer las cosas que siempre se han disfrutado. De la misma manera, es vital tener momentos para estar o realizar actividades sin compañía.

Energía Es preciso revisar si se está canalizando la energía a favor, según la tutora, la energía es acción. Por ende, es necesario tomar decisiones, adquirir la determinación y finalmente ejecutar acciones como realizar un viaje, matricularse en algún curso o inscribirse al gimnasio.

Dinero Si existe dependencia económica, no puede haber autonomía emocional. Es vital trabajar en suprimir la creencia que dicta que se necesitan los recursos del otro para ser feliz. Contar con asesoría en educación financiera es primordial para organizar el manejo del dinero con el firme propósito de invertir en uno mismo.

La lucha de Nessita Arauz se centra en romper con las costumbres y patrones del pasado, donde se ubicaba la mujer en un segundo plano. Esta coach busca ayudar a las mujeres a sentirse mejor consigo mismas, a desarrollar ese amor propio que merecen. De igual modo, busca dotarlas de herramientas para que puedan reinventarse personal y profesionalmente.

