Consejos para mejorar la gestión de una clínica dental de la mano de AESINERGY

lunes, 8 de noviembre de 2021, 16:18 h (CET)

Los entornos empresariales están centrados en innovar sus servicios para brindar una mejor experiencia a día de hoy. Una parte vital de este proceso para garantizar mantenerse vigentes en el mercado es la de ajustarse a los avances tecnológicos.

Un ejemplo cercano se encuentra en el sector de las clínicas dentales. Este modelo de negocios cada vez se interesan más por realizar grandes cambios asociados a la gestión de clínica dental para mejorar no solo el servicio, sino también el rendimiento de los ingresos y la permanencia de los pacientes.

Ante este hecho, AESINERGY surge como la alternativa indicada para las clínicas dentales que desean optimizar sus servicios para incrementar su rentabilidad sin perder la calidad asistencial. Con más de 10 años en el sector y un personal altamente capacitado, esta consultoría de gestión dental proporciona las herramientas que conllevan a lograr el éxito empresarial y la satisfacción del paciente siempre con el mejor servicio de calidad.

Cómo mejorar la gestión de una clínica dental La buena gestión clínica dental es la solución para unificar fuerzas en el talento humano que ofrecen estos centros con la finalidad de mejorar la eficiencia en los servicios. De esta manera, es posible mantenerse a la vanguardia en el sector.

El éxito de la gestión dental pasa por adentrarse en los cuatro pilares que sustentan el éxito de cualquier clínica.

La gestión estratégica, no solo basta con disponer de datos, es necesario saberlos interpretar y ejecutar para poder diseñar un plan estratégico que permita marcar objetivos, conocer rentabilidades, control sobre los pacientes, etc. Por otro lado, la experiencia del paciente, la principal diferenciación de una clínica dental es lograr la satisfacción de los pacientes desde que escoge hasta que se realiza el tratamiento. Por lo que se debe capacitar al equipo y contar con unos protocolos de actuación que hagan que la principal diferenciación sea el trato al paciente.

Además, se debe contar con una correcta gestión del equipo, un equipo motivado, organizado y alineado con el proyecto hará que el éxito de una clínica dental esté asegurado.

Por último, el marketing dental, una estrategia enfocada en el reconocimiento de marca, la fidelización del paciente y la captación de primeras visitas es algo que se debe tener siempre en cuenta a la hora de definir la estrategia.

Contar con el soporte de especialistas en estos aspectos es elemental para lograr cada paso asociado de la gestión de una clínica dental con éxito. Es allí donde AESINERGY enfoca sus servicios, ofreciendo herramientas y recursos que proporcionen a las clínicas dentales la oportunidad de mejorar de forma definitiva.

La alternativa perfecta para una buena gestión de clínica dental Desde el inicio de la gestión clínica dental se deben tener en cuenta los objetivos que se desean lograr, permitiendo así proyectar la clínica dental a un mejor estatus en cuanto a servicio, finanzas y atención.

De allí que el desarrollo de una gestión clínica dental en AESINERGY está enfocado en la puesta en marcha de las herramientas y conocimientos que garanticen la consecución de objetivos no solo cuantitativos, sino también cualitativos.

Todo comienza por una auditoría inicial con la que los especialistas evalúan los puntos débiles y fuertes y todas las oportunidades de cambio para elaborar un plan de acción basándose en los aspectos que proporcionarán el cambio para la clínica dental.

Dentro de la ejecución del plan, se implementará todas las herramientas / estrategias necesarias, tales como marketing dental, ahorro en compras para aumentar la rentabilidad financiera, la certificación de calidad DentalQuality, la formación, todo ello para el logro de una gestión óptima.

Todos los aspectos señalados se centran en mejorar el proyecto de cada clínica dental, con el propósito de brindar calidad, comodidad, satisfacción y estabilidad económica de todos los involucrados, equipo, profesionales y pacientes.

