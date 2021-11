El soporte de un abogado de divorcio Terrassa puede facilitar el proceso de divorcio, por BFP Abogados Emprendedores de Hoy

lunes, 8 de noviembre de 2021, 13:43 h (CET)

La mayoría de divorcios requieren procedimientos complejos y engorrosos a nivel sentimental. Por este motivo, para superar esta turbulenta época de la forma más llevadera posible es fundamental contar con la asesoría de un abogado de divorcio en Terrassa profesional. Esta realidad se vuelve todavía más necesaria cuando dicha separación no es de mutuo acuerdo.

Incluso en medio de aquellos casos difíciles, en los que se debe brindar protección al cónyuge tras una separación que lo deja en una posición vulnerable sentimental y financieramente, despachos como BFP Abogados se encargan de ofrecer un servicio al cliente de máxima calidad, enfocado a velar por los intereses del cliente incluso en medio de los escenarios más complicados.

Profesionalidad y eficiencia en casos de pensión compensatoria o afines Diversas estadísticas y estudios relacionados con el derecho familiar afirman que, en la mayoría de los casos, las separaciones no se llevan a cabo de manera amistosa. De hecho, a menudo los cónyuges con menor poder adquisitivo tienden a ser los más perjudicados en el divorcio.

Tal fue el caso de una mujer de 57 años de edad que acudió a las oficinas del despacho BFP Abogados en Terrassa con el objetivo de buscar asesoría legal ante su inminente divorcio. Dicha mujer temía verse desamparada tras el término de una relación por la cual durante 35 años se dedicó exclusivamente a la crianza de los hijos para apoyar a su exmarido, quien al momento de contraer matrimonio creó una empresa que actualmente se valora en más de 1.5 millones de euros.

Tras el arduo esfuerzo y trabajo del bufete, liderado por el abogado director del despacho Francisco Pelayo Osuna, se pudo demostrar en el Juzgado que dicha mujer había cumplido un papel muy importante en el crecimiento de la empresa, ya que gracias a su dedicación criando a los hijos su exmarido pudo dedicar todos sus esfuerzos a la compañía.

De esta manera, y gracias al esfuerzo de BFP Abogados, la Audiencia Provincial emitió una sentencia que reconocía a esta mujer el derecho de cobrar durante 8 años una pensión compensatoria mensual de 900€, una pensión compensatoria por razón de trabajo de 245.918,48€ y la atribución del uso del domicilio familiar durante 6 años, lo cual le evitaría verse afectada económicamente tras la separación.

Razones por las que contar con los abogados de divorcio en BFP Abogados Al buscar la asesoría legal de un abogado, es de vital importancia considerar ciertos factores que pueden resultar decisivos a la hora de obtener un defensor verdaderamente capacitado para defender los intereses de sus clientes, incluso en medio de los casos más complicados.

BFP Abogados cuenta con un exclusivo y preparado equipo de abogados especializados en derecho de familia, que dispone de las herramientas y conocimientos necesarios para brindar asesoría y defensa legal a sus clientes en medio de escenarios como separaciones, divorcios y nulidad matrimonial; parejas de hecho; procedimiento de paternidad; guardia y custodia; impago de pensiones; pensión de alimentos y pensión compensatoria y distribución de régimen económico matrimonial, entre otros. Gracias a ellos, ya son muchas las personas que, como la mujer del caso mencionado, han logrado superar el proceso de divorcio de la forma menos compleja posible.

Comentarios Escribe tu opinión Nombre y apellidos* Email (no se mostrará)* Comentario (máx. 1.000 caracteres)* (*) Obligatorio NORMAS DE USO

» Puede opinar con libertad utilizando un lenguaje respetuoso.

» Escriba con corrección ortográfica y gramatical.

» El editor se reserva el derecho a borrar comentarios inadecuados.

» El medio almacenará la IP del usuario para proteger a los autores de abusos.