Originalidad y buen gusto en los desayunos a domicilio de la empresa Las Flores No Se Comen

viernes, 5 de noviembre de 2021, 13:15 h (CET)

A esa persona especial a la que se le quiera demostrar amor, amistad, agradecimiento, o cualquier otro noble sentimiento, se le puede hacer llegar una deliciosa sorpresa llena de detalles gracias a la empresa Las Flores No Se Comen, la cual distribuye a cualquier punto del país.

Esta empresa prepara cajas especiales para regalar todo tipo de homenajes al paladar con toques personalizados y presentaciones únicas. Con sede física en Sevilla, esta iniciativa llena de originalidad y buen gusto se ha especializado en ofrecer a los clientesdesayunos a domicilio para hacer inolvidables las primeras horas del día, además de obsequios originales para cualquier tipo de ocasión.

Cajas personales y obsequios corporativos Más allá de la gran variedad de opciones para degustar que propone la empresa para incluir en las cajas, como productos horneados dulces o salados, realizados por ellos mismos; mermeladas, bebidas, jamón y otras presentaciones ibéricas, o snacks, el toque especial de Las Flores No Se Comen está en la delicadeza y la calidad de cada detalle personalizado.

Tazas con mensajes a elegir, tarros originales para almacenar chuches o frutas, portavelas, guirnaldas, flores, tuppers, tarjetas y muchas otras alternativas están disponibles para que el cliente se luzca con un regalo único. En el catálogo de la tienda online, se describe una numerosa gama de posibilidades para homenajear a un ser querido o a los empleados de una compañía.

Una de las presentaciones más solicitadas es el “Desayuno Cumpleañero”, una muy buena manera de hacer feliz a esa persona especial desde primera hora del día, con opciones como café, té o zumo, además de un muffin, un donut, dos croissants de mantequilla, dos palmeritas, un sobre de ibérico, un pan pepito y otro de 8 cereales. Como complementos, el homenajeado recibirá tomates troceados, mermelada, aceite de oliva virgen extra, así como una dedicatoria especial.

Otras variantes de los desayunos están disponibles de manera individual o en parejas, como el “Ibérico”, que contiene jamón, caña de lomo, paté, quesos, aceite y un toque dulce para el final; o el “Aniversario”, para festejar en pareja con cava y varios manjares. En las versiones para brunch, las cajas contienen refrescos, cervezas, chuches y todo lo que el cliente seleccione en la categoría “Extras” para agregar a su obsequio. De igual manera, la empresa se adapta a dietas libres de gluten, sin lactosa o veganas.

El sector empresarial también es atendido en Las Flores No Se Comen, con reparto masivo de cajas de desayuno o regalos gourmet a grupos de trabajo, reuniones, competencias deportivas y demás eventos corporativos donde siempre vendrá bien tener un detalle con el personal.

El funcionamiento de la solicitud de envíos de la empresa Los repartos de las cajas se realizan de lunes a sábado en el ámbito nacional, y de lunes a domingo, incluyendo días festivos, en Sevilla. Para que el encargo llegue el día deseado, los clientes deben realizar su pedido al menos antes de las 17:00h del día anterior. La recepción de solicitudes online está disponible las 24 horas del día.

Las Flores No Se Comen cuenta con más de 5 años de exitosa trayectoria despertando a miles de españoles con la alegría de una deliciosa sorpresa, siempre con la máxima disposición de entregar un regalo personalizado cuyos detalles lleguen al paladar y también al corazón de la persona.

