¿Qué incluyen las reformas de la Ley 11/2021 para la lucha contra el fraude fiscal? Exelade Emprendedores de Hoy

jueves, 4 de noviembre de 2021, 08:00 h (CET)

A lo largo de los últimos años, recurrir a las prestaciones de la informática para realizar contabilidades fraudulentas se constituye como una práctica que ha ganado mucho protagonismo en España.

Para afrontarla, el pasado 11 de octubre entraron en vigencia los artículos 29.2 j) y 201.bis de la Ley General Tributaria, que actúan como medida de prevención y lucha contra el fraude fiscal bajo la Ley 11/2021. Las reformas en la citada ley están centradas en intervenir en la utilización de programas informáticos para desarrollar actividades contables fraudulentas.

Ante la confusión que puede generar el mencionado contexto legal, el despacho de abogados y economistas Exelade brinda servicios de asesoramiento tributario, fiscal y laboral a quienes requieran más información acerca de la Ley General Tributaria y de los aspectos incluidos recientemente.

¿Cuáles son las novedades en la Ley General Tributaria? Con el propósito de prevenir la utilización de sistemas informáticos para cometer delitos contables, los artículos incluidos en la ley están desarrollados para garantizar la transparencia y legalidad en la administración de una empresa, sobre todo en el caso de los autónomos.

Así, el artículo 292 j) establece la prohibición de programas informáticos que manejen doble contabilidad y la obligación de los autónomos de utilizar sistemas debidamente certificados y en formatos estándares que cumplan las especificaciones de la Agencia Tributaria.

Por su parte, el artículo 201.bis, determina las infracciones a las que someterán los autónomos cuyos sistemas informáticos no se ajusten a la normativa legal e incumplan con lo tipificado para este tipo de procesos, acto que se considerará como una infracción tributaria grave e incurrirá en una multa de hasta 150.000€.

Además de garantizar la legalidad, integridad y trazabilidad de los registros, los autónomos están en el deber de velar para que sus programas de contabilidad reflejen cada una de las transacciones realizadas y no permitan la alteración de datos ni lleven contabilidades distintas, de lo contrario incurrirán en un delito.

Sólida experiencia en el sector Al tratarse de un tema delicado, cuyo incumplimiento acarrea el pago de una cantidad de dinero considerable, contar con asesoría de expertos en materia legal y tributaria es la mejor alternativa para aplicar la medida de prevención y lucha contra el fraude fiscal Ley 11/2021.

En este contexto, con más de 10 años de experiencia en materia legal, los profesionales de Exelade, disponen de servicios en asesoramiento legal, tributario y fiscal para asegurar que cualquier autónomo o empresario cumpla con la normativa y, de este modo, poder destinar todos los beneficios al desarrollo de su negocio.

Comentarios Escribe tu opinión Nombre y apellidos* Email (no se mostrará)* Comentario (máx. 1.000 caracteres)* (*) Obligatorio NORMAS DE USO

» Puede opinar con libertad utilizando un lenguaje respetuoso.

» Escriba con corrección ortográfica y gramatical.

» El editor se reserva el derecho a borrar comentarios inadecuados.

» El medio almacenará la IP del usuario para proteger a los autores de abusos.