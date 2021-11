Brandesign es una agencia experta en branding y diseño gráfico Emprendedores de Hoy

Para cualquier marca el primer objetivo es crear un impacto positivo y permanecer en el top of mind, en la mente de sus clientes, hasta que realicen la compra de un producto o servicio. A pesar de esto, con el fin de lograrlo, contratar a expertos en branding o gestión de marca como Brandesign es la forma más rápida y sencilla.

Esta agencia creativa tiene a un equipo de profesionales con más de 15 años de experiencia en la creación de estrategias visuales para crear valor entre una marca y sus consumidores.

Mejorar la identidad corporativa y el plan de marca de una empresa con Brandesign El mercado está repleto de empresas y nuevas marcas que buscan captar la atención de sus clientes. Sin embargo, no todas lo logran y esto se debe a que carecen de creatividad, sus estrategias de branding no están comunicando o reflejando los valores que buscan y/o carecen de un impacto visual potente.

Con este fin, ha sido creada Brandesign, la agencia creativa de España que se especializa en diseño gráfico, ilustración, marketing digital, identidad corporativa, plan de marca y naming entre otros servicios.

Mientras que muchas empresas y marcas apuestan por atraer a clientes por acciones de marketing de precios, Brandesign es una agencia convencida que es mucho más rentable a mediano y largo plazo apostar por la diferenciación de marcas, la fidelización y la creatividad, desarrollando un plan de marca atractiva, creíble y diferente que conecte con sus espectadores a simple vista.

Muchas empresas como Canal de Isabel II, Vive Energía y Dapac ya han confiado en esta agencia para ejecutar un plan de branding efectivo que consiga incrementar sus ventas.

¿Qué diferencia a Brandesign de otras agencias de branding y diseño? Esta agencia trabaja bajo una filosofía muy importante, ya que cree firmemente que no debe haber brechas entre el branding y el diseño. De ahí su nombre. Cuando las marcas carecen de diseño se vuelven frías, cuando dejan de reinventarse se alejan, cuando dejan de ser únicas se vuelven genéricas. Por esta razón, el talento de su equipo es capaz de crear una estrategia efectiva que le permitirá a cualquier marca, empresa o producto posicionarse de forma diferenciada en su mercado, alineada con los valores de tus consumidores de forma lógica, creativa e innovadora. Además de desarrollar la estrategia, son capaces de generar contenidos y soluciones para mantener activa la marca tanto hoy como en el futuro.

Brandesign trabaja bajo lametodología delBrand Equity Building, la cual determina el valor que la marca aporta a su empresa. Se puede medir de varias formas, como la prima de precio que puede cobrar por el producto por encima de una marca blanca, sobre la notoriedad de marca con respecto a competidores o la lealtad del consumidor que adopta a su marca como suya.

En conclusión, Brandesign es una agencia de branding que está consiguiendo impulsar las ventas de varias marcas nacionales en España y a nivel internacional, gracias a su diseño y estrategia creativa.

