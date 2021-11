El Tour Matterport 3D de Cano & Pujol es una plataforma digital que permite a los clientes pasear por todas las estancias de una propiedad de forma virtual Emprendedores de Hoy

miércoles, 3 de noviembre de 2021, 10:50 h (CET)

Vender un inmueble implica utilizar diferentes estrategias de marketing digital para captar la atención del comprador. Una opción recomendada es usar herramientas digitales que permitan a los futuros propietarios ver una estancia desde cualquier ángulo y en cualquier momento gracias a un espacio virtual tridimensional.

Tour Matterport 3D es una plataforma digital de la inmobiliaria Cano & Pujol Prime Real Estate que muestra las propiedades a los clientes de forma creativa e innovadora. Permite una experiencia de inmersión donde se puede pasear por todas las estancias para ver cada estructura, distribución, estética, etc.

Cano & Pujol: navegación virtual 3D para inmuebles La empresa Cano & Pujol está revolucionando el mundo inmobiliario con Tour Matterport 3D, una herramienta novedosa que permite a los usuarios visualizar su futura propiedad en un espacio virtual en tercera dimensión. De esta manera, los compradores no tienen que trasladarse a ningún lugar físico para ver cada rincón, distribución, estética y demás aspectos del proyecto. De hecho, pueden acceder a este desde cualquier lugar, en un dispositivo móvil u ordenador con conexión a Internet.

Para lograr esto, Cano & Pujol escanea el inmueble con una cámara avanzada Matterport Pro 3D,de forma rápida y automatizada. Una vez el escáner ha terminado, la empresa sube a su plataforma una doll house o casa de muñecas de la propiedad, la cual tendrá un diseño digital hiperrealista y de alta calidad. Por último, hace uso de diferentes estrategias de marketing digital para conseguir un mayor número de visitas a la web y al espacio virtual donde se aloja la propiedad.

Las ventajas de Tour Matterport 3D Esta herramienta es muy efectiva para las personas que buscan vender su propiedad, ya que muestra la misma de manera creativa y novedosa. Además, los compradores sienten mayor confianza y prestan más atención a este tipo de presentaciones, puesto que inspiran profesionalidad por parte de los propietarios.

Otra ventaja de utilizar Tour Matterport 3D es que el cliente puede visualizar la propiedad desde la comodidad de su hogar, tomándose el tiempo que necesite para decidir si es o no lo que está buscando. Por otra parte, los vendedores pueden, en todo momento, observar su inmueble, hacer un recorrido virtual y contactar con la empresa en caso de querer alguna modificación. Además, esta plataforma permite la conexión con gafas de realidad virtual, para brindar una experiencia de inmersión innovadora.

Comprar una propiedad es una inversión de alto valor, por lo que es importante ofrecer al cliente toda la comodidad y profesionalidad que este necesita. Tour Matterport 3D de Cano & Pujol es una herramienta digital adecuada para que los vendedores de inmuebles muestren a futuros propietarios un establecimiento desde cualquier lugar en un espacio virtual hiperrealista.

Comentarios Escribe tu opinión Nombre y apellidos* Email (no se mostrará)* Comentario (máx. 1.000 caracteres)* (*) Obligatorio NORMAS DE USO

» Puede opinar con libertad utilizando un lenguaje respetuoso.

» Escriba con corrección ortográfica y gramatical.

» El editor se reserva el derecho a borrar comentarios inadecuados.

» El medio almacenará la IP del usuario para proteger a los autores de abusos.