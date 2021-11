La Abadía Ibéricos, especialistas en jamón ibérico de calidad Emprendedores de Hoy

El jamón de bellota 100% ibérico es uno de los protagonistas de la gastronomía española. La textura y el sabor único que lo caracterizan lo han convertido en un alimento imprescindible en casas y principales restaurantes del país. Además de la gran versatilidad que ofrece, cuenta con una calidad superior capaz de complacer los gustos y exigencias de todos los comensales y sibaritas y de aquellos que buscan pureza y tradición en un solo bocado.

En La Abadía Ibéricos, cinco generaciones de ganaderos atesoran más de 100 años de sabiduría para elaborar jamones ibéricos de bellota 100% ibéricos con el sabor tradicional y artesanal de un buen jamón. Un producto ideal para vivir una experiencia gastronómica inolvidable.

Años de tradición que garantizan una calidad premium El jamón de bellota 100% ibérico La Abadía procede de sus propios cerdos de bellota 100% ibérico que viven en completa libertad en fincas de dehesa del Suroeste de España y se elabora en sus secaderos en Guijuelo (Salamanca). Un producto ideal para vivir una experiencia gastronómica inolvidable.

El secreto del sabor de los productos de La Abadía Ibéricos está en la bellota que comen sus cerdos en la dehesa, un ejemplo perfecto de sostenibilidad. Sus cerdos de bellota 100% ibérico viven en completa libertad en sus fincas de dehesa, su hábitat natural, donde cada cerdo disfruta de unas 2 hectáreas para él solo durante la montanera, que comienza a finales de octubre hasta marzo. Llegan a recorrer unos 14 km diarios para encontrar la bellota, responsable de sus excepcionales cualidades organolépticas.

La empresa lleva más de 5 generaciones en el sector porcino y la elaboración de sus jamones se realiza de forma artesanal siguiendo las directrices antiquísimas de los maestros del jamón en Guijuelo. Además, durante su trayectoria, sus maestros jamoneros se han esmerado por cuidar la elaboración y selección de cada producto para que lleguen a la mesa en su punto exacto de calidad y afinamiento.

Una recopilación de conocimiento heredado, de saber hacer, de referencias culturales que ahondan en las raíces y la identidad de la compañía.

Para complacer los gustos y las peticiones de los enamorados de los productos ibéricos, La Abadía Ibéricos comercializa una gran variedad de productos de cerdo en distintas presentaciones. Son especialistas en Jamón de bellota 100% ibérico y Jamón de cebo 50% raza ibérica, teniendo como producto estrella el lomito de bellota 100% ibérico, con un sabor irresistible al paladar. No se puede olvidar el salchichón, chorizo, lomo y carnes premium de su colección Meat Collection. También se pueden comprar los productos lonchados a precios asequibles para que cualquier persona tenga el gusto de probar el buen sabor de este auténtico manjar.

Comprar jamón ibérico online Para compartir con la familia o amigos jamón de bellota 100% ibérico o cualquiera de los productos ibéricos ya no hace falta salir de casa porque La Abadía Ibéricos tiene una página web donde los usuarios pueden elegir y comprar piezas enteras, medias y estuchadas de cualquier variedad de productos.

Dentro del e-commerce, los clientes pueden comprobar las características principales de los embutidos, como precio, peso y obtener una descripción detallada del producto. También pueden seleccionar la cantidad de productos que desean comprar y pagar a través de métodos electrónicos como tarjeta de crédito y Paypal. Hacen entregas a domicilio entre 24 a 48 horas y ofrecen envíos gratis en pedidos superiores a 100€.

La Abadía Ibéricos distribuye y comercializa embutidos en España Peninsular, Baleares, Canarias, Ceuta y Melilla y en la mayoría de países europeos. Así es como sellan su compromiso de convertir al jamón de bellota 100% ibérico en un referente de la gastronomía.

