Las alfombrillas de moqueta de Distribuciones Cantelar son ideales para embellecer y proteger los vehículos

miércoles, 3 de noviembre de 2021, 08:57 h (CET)

Los propietarios de los vehículos pueden garantizar su protección, elegancia y confort gracias a las alfombrillas de moqueta. A su vez, este accesorio es fresco y fácil de limpiar, para evitar perder mucho tiempo barriendo o quitando manchas del coche, sobre todo, si es familiar.

Por esta razón, la tienda online Distribuciones Cantelar ofrece estos productos en diversos modelos y colores, desde Murcia para cualquier localidad del país. Esta tienda, cuya sede física está ubicada en Yecla, garantiza en todas sus alfombrillas máxima calidad y asesoría integral a la hora de adquirirlas. Por esta razón, la empresa cada día gana mayor popularidad entre los usuarios que desean mejorar la imagen y limpieza de sus vehículos.

Una gama muy amplia de alfombrillas de moquetas Distribuciones Cantelar ofrece alfombrillas de moqueta para vehículos de diferentes tipos y para todos los presupuestos. Entre las referencias más solicitadas, por su excelente relación calidad-precio, destacan las alfombrillas Standard con talonera antideslizante y todas las ventajas que ofrece este tejido suave de polipropileno a la hora de limpiarlo. La tienda online Distribuciones Cantelar también dispone de alfombras de moqueta tipo Premium, fabricadas en tufting de textura aterciopelada y con tornillos de fijación para un mejor agarre en el suelo.

Asimismo, cuando el cliente busca un look más distinguido para su coche, los asesores de la empresa recomiendan las alfombras de estilo Ellegance, hechas con poliamida 6. Este es uno de los tejidos más resistentes y duraderos para moquetas y puede adaptarse a cualquier modelo de automóvil. También destaca por tener buena resistencia al fuego.

Finalmente, el producto más lujoso de Distribuciones Cantelar lo ocupan las alfombrillas de moqueta fabricadas con antracita, un material de la más alta durabilidad y de comprobada resistencia al fuego, ultra suave y fácil de higienizar. Esto la convierten en un artículo de calidad “Limited Edition”.

Piezas personalizadas y a medida con Distribuciones Cantelar Todas las referencias de alfombrillas de moqueta disponibles en el catálogo de Distribuciones Cantelar se entregan a la medida exacta del vehículo, la cual se indica en la solicitud del cliente vía online o telefónica.

Asimismo, si es necesario, el juego de piezas será complementado con anclajes o fijaciones y el cliente tendrá la opción de personalizar cada alfombrilla con el diseño que desee. Este suele ser la grabación del logo de la marca de su automóvil y de algún otro símbolo o palabra de su agrado.

Por otro lado, una de las fortalezas de Distribuciones Cantelar es su asesoría personalizada de todos sus productos, ya que disponen de gran variedad. Este inventario no solo es de alfombrillas, sino también de protectores de maleteros, apoyabrazos con compartimientos, protectores de volante, sistemas sensores para el aparcamiento, entre otros.

Las marcas más reconocidas en el sector automovilístico encontrarán, en el catálogo virtual de Distribuciones Cantelar, unas de las mejores alfombrillas a medida, a precios muy competitivos y con envíos de entre 24 y 48 horas a todo el país.

