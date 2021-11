Empresas líderes en el sector e-learning se unen en EXPOAPeL Emprendedores de Hoy

Desde la llegada de internet, la formación profesional también ha cambiado y, en ese contexto, el e-learning ha cobrado protagonismo. Esto se debe a que la tecnología ha contribuido mucho a la evolución de los procesos de aprendizaje y enseñanza a lo largo del tiempo.

La iniciativa EXPOAPeL agrupa en un mismo evento a las empresas más importantes relacionadas con la formación online. El objetivo es ofrecer soluciones a través de la digitalización de la formación profesional, reforzado con actividades académicas, comerciales y relacionales al más alto nivel para generar nuevas oportunidades de negocio en este sector.

Formación a través del e-learning, la apuesta de EXPOAPeL La iniciativa EXPOAPeL fue creada hace ya 7 años y desde sus inicios ha logrado ir sumando progresivamente más patrocinadores, que han aportado mucho a la formación de miles de personas a través del e-learning. A día de hoy ha crecido a tal punto que este año se realizará la primera EXPOAPeL a nivel hispanoamericano, incorporando a empresas de América para promover la digitalización y la transformación de la formación hacia el más alto nivel. Cada uno de los patrocinadores son expertos en la formación online, con una extensa variedad de cursos, másteres y otros estudios superiores a nivel nacional e internacional para todos los sectores, ya sea educativo, tecnológico, corporativo, etc. Su valiosa contribución es la que ha hecho posible que hasta ahora se siga realizando el congreso EXPOAPeL y cada vez se expanda más el alcance del aprendizaje a través de vías telemáticas.

¿Quiénes son los patrocinadores de EXPOAPeL? La iniciativa de este congreso cuenta con el apoyo de las principales entidades de e-learning de España, donde se incluyen proveedores de contenidos, plataformas y servicios de consultoría de e-learning. Entre ellas está Excom Global quien ofrece consultoría estratégica y formación online. También está Structuralia, que pone a disposición másteres y posgrados de alta especialización además de formación para empresas. UED, con una amplia oferta de estudio de grados, másteres, grados combinados, doctorados, cursos de verano, es otro de los patrocinadores. Por su parte ADR Formación ofrece también soluciones e-learning de formación programada y oferta formativa para particulares, instituciones, empresas y más. Además de estos, la lista continúa con más sponsors como AT Academia del Transportista, Grupo IOE, E-ABC Learning, Tecnológico de Monterrey, Mantia, Nanfor, Smowl, Vértice e-Learning, Eni, DRED, entre otras.

Todas estas empresas de formación online estarán unidas el próximo 23, 24 y 25 de octubre en la primera EXPOAPeL hispanoamericana, ofreciendo a las personas y empresas la oportunidad de conocer los últimos avances y novedades en el sector del e-learning, escenario ideal para aprender a generar oportunidades de negocio.

