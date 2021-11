¿Cómo y por qué hacer un propio curso online?, por Stallions Teachers Emprendedores de Hoy

miércoles, 3 de noviembre de 2021, 08:00 h (CET)

La era tecnológica ha acarreado una gran cantidad de cambios para la humanidad, donde todos los mercados han tenido que adaptarse a una nueva realidad. El ámbito de la educación es un claro ejemplo de ello, pues ha dado un giro de 360 grados que se evidenció durante la llegada de la pandemia por el COVID-19, en 2020. Ni colegios ni universidades frenaron su actividad y se vieron obligados a impartir conocimientos a los alumnos a distancia. Asimismo, los cursos online se convirtieron en un verdadero boom.

Actualmente la competencia es gigante y se necesita de una buena estrategia para el éxito. No obstante, agencias como Stallions Teachers ayudan a creadores de cursos, profesores e instituciones educativas a llevar sus programas de enseñanza a otro nivel.

Cursos online: un modelo beneficioso para todos Cada vez son más las personas que recurren a los cursos online para adquirir conocimientos en un sinfín de áreas porque consideran que es una opción más cómoda y personalizada capaz de adaptarse al ritmo de vida de cada individuo. En ese sentido, los creadores de cursos y de programas educativos que sepan aprovechar esta imparable demanda pueden obtener ganancias económicas significativas.

Para posicionar un curso en línea no solo es necesario saber sobre un área o materia específica, también es fundamental llegar al público objetivo y conocer a fondo las pautas para que el programa de estudios se lleve a cabo a la perfección y que los estudiantes aprendan de forma exitosa.

Aunque parece un gran reto vender cursos virtuales, es una gran oportunidad para emprender, ya que se ha convertido en un nuevo modelo de negocio. Los interesados en destacar entre la competencia, pueden acudir a Stallions Teachers, una agencia online Program Management que se encarga de generar el ecosistema digital para programas educativos.

Creadores de un ecosistema digital para educadores: todo lo que Stallions Teachers ofrece a sus clientes El ecosistema digital es un proceso que no debe faltar si se desea posicionar un servicio educativo por internet. Lo más recomendable es acudir a profesionales en el área como los que se encuentran en la agencia Stallions Teachers. Este servicio brinda soluciones digitales a los creadores de cursos, academias e instituciones educativas.

El ecosistema digital óptimo engloba la creación de la marca, la página web, el establecimiento de los objetivos, presencia en canales digitales o el posicionamiento en los motores de búsqueda, entre otras cosas. No obstante, la agencia Stallions Teachers analiza las necesidades específicas de cada uno de sus clientes para poder cumplir con las expectativas planteadas.

Sebastián Rudolph, fundador de Stallions Teachers, asegura que la misión de esta agencia es ayudar a los educadores digitales a encontrar su mejor versión. “Queremos ser guías, compañeros y testigos en este proceso de aprendizaje y transición”, expresa.

Aunque la agencia tiene su sede en a Ámsterdam, el fundador puntualiza que uno de los propósitos de Stallions Teacher es potenciar academias de habla hispana en todo el mundo.

