Encontrar a los mejores abogados de Madrid con LexGoapp

miércoles, 3 de noviembre de 2021, 08:08 h (CET)

Cuando se necesita contratar los servicios de abogados en Madrid, ya no es necesario viajar largas distancias para encontrarse con ellos. Esto es gracias a plataformas como LexGoapp, la cual permite realizar una búsqueda gratuita geolocalizada de abogados a nivel nacional, haciendo que sea posible recibir propuestas de expertos legales desde cualquier lugar de España.

Menos de 24 horas es el tiempo que puede tomarle a un usuario conseguir un abogado en LexGoapp. La plataforma cuenta con una cartera de más de 4.000 mil expertos en distintas áreas del derecho disponibles para atender el caso y generar propuestas y presupuestos de manera rápida y segura.

Cómo realiza la búsqueda de abogados la plataforma de LexGoapp Requerimientos jurídicos como divorcios, herencias, denuncias penales o cualquier otro asunto legal podrán ser atendidos por los abogados especialistas de LexGoapp.

Para recibir propuestas de honorarios de abogados, las personas o empresas interesadas deben hacer una consulta gratuita dentro de la plataforma. Esta información es leída y analizada por los abogados afiliados a la plataforma, quienes con base en su experiencia y conocimiento en el sector, se encargarán de enviar una propuesta u oferta de servicio sin coste alguno. Posteriormente, el solicitante, teniendo a su disposición 2 presupuestos, deberá elegir de acuerdo a la experiencia, honorarios y disponibilidad, al abogado que considere apropiado para asesorarle en su caso.

Para acelerar la búsqueda de abogados especialistas en cualquier lugar de España, LexGoapp dispone de un servicio de búsqueda geolocalizada que filtra abogados por especialidad, nombre del profesional, idioma y provincia. Por ejemplo, si el solicitante necesita un abogado en Valencia o en Madrid, solo debe seleccionar la ubicación e inmediatamente se desplegará un panel con perfiles de abogados en la región.

LexGoapp dispone de servicios de videollamada para particulares o empresas Si el usuario todavía no se siente seguro de las propuestas recibidas por los abogados afiliados a LexGoapp, la aplicación dispone de un servicio de videollamada en el cual los clientes pueden solicitar hablar 15 minutos con el especialista pagando una tarifa fija de 9,99 euros.

Este servicio le permite al solicitante tener una comunicación más detallada y precisa con el profesional. Puede consultar cualquier requerimiento legal y despejar todas las dudas que tenga sobre su caso. Además, esta conexión puede hacerse desde cualquier lugar o región de España, gracias al alcance que tienen los servicios de internet.

Hasta el día de hoy, LexGoapp ha atendido más de 100.000 consultas y se ha convertido en una solución para muchas empresas y particulares que desean encontrar a un profesional jurídico en un menor período de tiempo. De esta manera, la plataforma se convierte en una propuesta referente en España que conecta a solicitantes con abogados especialistas de cualquier parte de España.

