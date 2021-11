Cita Previa Extranjería facilita solicitar cita previa para carta de invitación extranjeros Emprendedores de Hoy

Dentro de los requisitos necesarios para ingresar como turista a España, uno de los que tiene mayor importancia es contar con alojamiento durante la estancia en el país. Esto puede demostrarse al presentar ante las autoridades competentes una carta de invitación proveniente de un ciudadano español o extranjero que resida en el territorio nacional.

El proceso de solicitud de cita previa para carta de invitación extranjeros ha resultado para muchos una dificultad debido al desconocimiento de la existencia de este proceso o de los documentos necesarios para llevarlo a cabo.

No obstante, el Ministerio de Hacienda ha habilitado recientemente una aplicación web en la que los usuarios interesados puedan solicitar su cita previa para la realización del trámite. Así, Cita Previa Extranjería se constituye como un sitio web centrado en informar sobre los procedimientos y requisitos de diferentes trámites en el territorio español.

Solicitar la tarjeta de residencia de familiares extranjeros La carta de invitación es un documento legal mediante el cual un ciudadano español o residente legal adquiere el compromiso de hospedar y hacerse cargo de un visitante en el país por un periodo de 90 días.

Este requisito es indispensable en el caso de turistas no sujetos al régimen comunitario. Los extranjeros que cuenten con reservas de hotel, hospedaje turístico o un viaje organizado no requieren tramitar la carta de invitación.

Este documento debe solicitarse en la Comisaría de la Policía Nacional en el lugar donde resida la persona catalogada como anfitrión, que debe hacer la solicitud de expedición de la carta de invitación y presentar los documentos que deben acompañarla.

Además de los datos del solicitante, la solicitud de la carta de invitación requiere de su manifestación voluntaria de recibir en su domicilio a la persona visitante, su relación con este, el tiempo que permanecerá en el país y los datos del extranjero invitado.

Cita previa para solicitar la carta de invitación En diferentes ciudades de España, es necesario tener cita previa para carta de invitación de extranjeros. Los usuarios interesados en realizar este trámite, deben ingresar al portal y seleccionar la ciudad en la que se encuentren. Dentro del comprobante de la cita, es posible encontrar datos referentes a ubicación y teléfono del lugar donde se debe acudir, al igual que el día y la hora del turno.

Finalmente, el solicitante deberá presentar todos los documentos mencionados para conseguir la carta de invitación, que será solicitada al invitado durante su ingreso al país.

