La hipoteca que se adapta mejor a cada cliente, con Central Hipotecaria

martes, 2 de noviembre de 2021, 17:33 h (CET)

Los particulares que no tienen ahorros pueden solicitar los servicios de intermediación financiera de Central Hipotecaria para conseguir créditos hipotecarios. Estos son préstamos que pueden financiar hasta el 100% el valor del inmueble, más gastos de negociación.

Es un producto atractivo para los que no pueden hacer un pago inicial. Esta compañía es un grupo de profesionales con amplia experiencia que diseña la mejor hipoteca para cada perfil económico y la negocia con la mejor opción bancaria. Sus principios son la comodidad para sus clientes, el compromiso con los objetivos, la tranquilidad que les brinda su experiencia y la resolución positiva de los casos.

En qué consisten las hipotecas 100% hipoteca La hipoteca es un tipo de préstamo muy sencillo de conseguir, si se cuenta con la asesoría adecuada para interceder ante las entidades bancarias. Esa asesoría o acompañamiento es la que están ofreciendo los profesionales de Central Hipotecaria, una empresa de intermediación financiera con servicios destinados a clientes particulares.

Su experiencia durante más de 20 años le ha permitido conocer profundamente la realidad del mercado crediticio español y de las oportunidades que ofrece. Entre esas opciones, está la de financiar un inmueble al 100% de su valor, saltándose el obstáculo del pago inicial. Este crédito sin entrada cubre, además, los gastos de notaría, gestoría, impuestos y registro de propiedad.

Este tipo de financiamiento es ideal para las personas que ya poseen un inmueble libre de cargas y cuentan con ingresos fijos con los cuales financiar las cuotas. Estas personas no tienen que volver a ahorrar el 20% o el 30% del dinero para un nuevo pago inicial.

Solo cuatro pasos para las llaves del nuevo inmueble La gente de Central Hipotecaria explica que la distancia entre el proyecto y las llaves del nuevo inmueble se pueden recorrer en solo cuatro fáciles pasos. El primero de ellos es hacer la solicitud de análisis con los especialistas de la empresa. El segundo es tramitar con una o varias entidades bancarias para obtener la aprobación del préstamo, algo de lo que se encargan los expertos.

Al lograr la aprobación del préstamo del banco, Central Hipotecaria tasa con los peritos el valor de inmueble que se quiere utilizar como garantía. Como cuarto y último paso está la firma del contrato de hipoteca ante la notaría. La empresa de intermediación se encarga de preparar todos los detalles, así el cliente no debe preocuparse de las gestiones.

Entre las ventajas del acompañamiento de Central Hipotecaria en estos procesos está el ahorro de tiempo y dinero. Sin embargo, el mayor atributo es contar con una posibilidad muy alta de asegurar una respuesta favorable sobre la solicitud.

