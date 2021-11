¿Cómo obtener el mejor seguro de Responsabilidad Civil para Administradores y Directivos? Thenowo Emprendedores de Hoy

Para las empresas a cualquier nivel, una herramienta de vital importancia es el programa de seguros, ya que evita las pérdidas millonarias que pueden conllevar, por un lado, incendios, daños por agua, fenómenos atmosféricos, derrumbes y, por otro lado, las indemnizaciones a las que hacer frente por reclamaciones debidas a fallos de fabricación o construcción, errores de diseño, errores profesionales y accidentes laborales, entre otros.

Pero el riesgo llega más allá. Los propios directivos y altos cargos de las empresas son responsables de sus decisiones y actuaciones en el ejercicio de su cargo y, sin embargo, muchas empresas y empresarios no tienen un control real sobre los seguros que tienen contratados, ni como empresa ni como altos cargos, desconociendo los riesgos a los que se exponen y cómo protegerse.

Ante esta necesidad nace Thenowo, una innovadora plataforma capaz de gestionar el programa de seguros de una empresa, y especialmente los seguros de Responsabilidad Civil para Administradores y Directivos, además de tramitar siniestros de grandes empresas, pymes y autónomos. Los 15 años de experiencia de los profesionales que hay detrás de Thenowo lo convierten en uno de los más expertos del sector.

La cobertura de los seguros de responsabilidad civil para administradores y directivos Los altos cargos de las empresas tienen que afrontar el riesgo de perder todo su patrimonio personal como consecuencia de una reclamación derivada de su actuación como directivo o como alto cargo en la sociedad. En ese contexto, lo más recomendable para protegerse a ellos mismos y a sus familias es contar con un seguro de responsabilidad civil para administradores y directivos. Su cobertura suele ser muy amplia, ya que además de las propias indemnizaciones a las que hacer frente, incluye multas y sanciones administrativas, reclamaciones, gastos de publicidad por limpieza de imagen, etc. Pero, además, algunos seguros ofrecen cobertura complementaria que puede incluir desde la asistencia psicológica hasta la cobertura por prácticas indebidas de empleo, derivadas de reclamaciones de acoso, mobbing o discriminación, entre otras. En estos casos, aunque es posible que la empresa sea la destinataria, usualmente la reclamación también la sufren a título personal los directivos o trabajadores de la empresa. Es por esto, que además de los altos cargos y directivos, el equipo de Thenowo solo trabaja con seguros en los que también tienen cobertura los administradores actuales y antiguos, gerentes, mandos intermedios y los familiares más próximos de los mismos o legatarios.

¿Qué diferencia a Thenowo? Lo que hace especial a esta firma es que no solo ofrece una comparativa de seguros al instante. La plataforma propia con la que trabaja permite a los usuarios tener un control claro y organizado sobre la cartera de seguros y riesgos a los que están expuestos en ese momento.

En ese sentido, el desarrollo de una plataforma propia, la integración de inteligencia artificial y el big data, ha permitido a este equipo de expertos desarrollar una herramienta para que los profesionales y las empresas -sea cual sea su tamaño- puedan identificar de forma gratuita los riesgos tanto internos como externos a los que se enfrentan. De este modo, podrán gestionar sus seguros, siniestros y documentación de una forma rápida, cómoda y eficiente.

Conocer los riesgos es clave para poder proteger la integridad y actividad profesional, esto garantizará que la empresa pueda garantizar su continuidad. Para hacerlo, cada usuario deberá obtener su propio mapa de riesgos. Este puede conseguirse contestando una serie de preguntas para que la plataforma de Thenowo le muestre todo lo que necesite saber sobre los peligros a los que, de manera consciente o inconsciente, se expone a diario.

