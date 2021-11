Encontrar los campings de Cataluña abiertos todo el año con CampingsCat Emprendedores de Hoy

martes, 2 de noviembre de 2021, 16:54 h (CET)

Algunas personas aún no saben que los campings han cambiado en los últimos años y que actualmente son una de las mejores opciones para ir de vacaciones cómodamente. A día de hoy, estos son resorts en horizontal con baños y duchas, animación, piscinas, toboganes, parques infantiles y spa, entreotros muchos servicios.

En estos casos, una de las mejores opciones es CampingsCat, empresa que ofrece escapadas inolvidables y el disfrute completo de unas vacaciones al aire libre en campings abiertos todo el año. Con este fin, ha creado una plataforma que transmite los beneficios de acampar y ofrece información sobre todos los campings de Cataluña y sus características, para que el cliente pueda escoger.

Unas vacaciones ideales de la mano de CampingsCat CampingsCat es una empresa que se especializa en ofrecer una de las mejores opciones para disfrutar de la naturaleza y de unas vacaciones únicas. Esta dispone de un catálogo repleto de opciones de viajes tanto de pequeños campings como de grandes resorts, con bungalows de 2, 4 y hasta 6 personas.

A través de CampingsCat, las personas podrán encontrar los mejores destinos turísticos para disfrutar de vistas y paisajes, riquezas, gastronomía y cultura, que se adaptan a cada una de las necesidades de los clientes y a su presupuesto. Asimismo, dispone de toda la información acerca de los diferentes destinos y marcas turísticas, paseos en bici, actividades acuáticas, viajes a parques naturales, caminatas, esquí, etc. Además, desde esta podrán entrar directamente en la página del camping o servicio de actividades y solicitarlo.

Por otro lado, cuenta con una guía de camping online en Cataluña con todas las zonas turísticas disponibles. Entre estas, las más destacadas son la Costa Dorada, Val d’Aran, Tierras del Ebro, Barcelona y Costa Brava.

Regalar camping con la caja regalo CampingsBox Actualmente, CampingsCat ofrece diferentes opciones para que los clientes puedan organizar sus vacaciones de acuerdo con la modalidad y tipo de viaje. Por esta razón, dispone de campings con destinos para disfrutar de puestas de sol, viajes hacia el mar, playa y conocer diferentes lugares de todo el territorio catalán, tanto para parejas como para familias con niños.

Asimismo, aunque no se puede reservar directamente desde CampingsCat, sí que disponen de un producto de venta directa. Este es una caja regalo a elegir entre tres opciones de distintos precios, que permite escoger entre algunos campings de la plataforma, para ir en cualquier momento.

Además, también cuentan con servicios de glamping que aseguran la máxima calidad combinando las comodidades de un hotel con los beneficios de estar en contacto con la naturaleza de los campings. Estas pueden ser tiendas de algodón o casas de madera, entre otras.

CampingsCat es una de las mejores opciones de los campistas, expertos o amateurs, que se encuentran en la búsqueda y planificación de vacaciones al aire libre en campings abiertos durante todo el año.

