La lámpara circular, un clásico como recurso para iluminar un espacio con INSOLIT

martes, 2 de noviembre de 2021, 16:06 h (CET)

Iluminar un espacio es uno de los retos más interesantes que se deben considerar en cualquier decoración. La iluminación es un factor a tener en cuenta a la hora de remodelar cualquier rincón, ya que ofrece múltiples combinaciones que aportan originalidad y harmonía en el ambiente. En ese sentido, el estilo, la potencia, la estructura y el tono de luz determinarán la percepción que se recibe de un espacio.

Es importante saber aprovechar el amplio abanico de oportunidades que ofrece la iluminación para darle un toque único a cada diseño. Para ello, empresas como INSOLIT se dedican al diseño y la fabricación de lámparas e iluminación a medida para la creación de espacios confortables y acogedores que se adapten al estilo y vayan acorde con su decoración.

Potenciar los espacios mediante la iluminación El producto estrella de INSOLIT es, sin duda, la lámpara diseño circular, un producto clásico, que gracias a su versatilidad por la capacidad que tiene de adaptarse a cualquier espacio, ofrece distintas utilidades, diseños y un rendimiento lumínico único con amplias opciones de personalización.

Este elemento se ha convertido en un recurso efectivo para iluminar todo tipo de ambientes, y gracias a servicios como los de INSOLIT, esta lámpara puede ser la solución a distintos diseños referentes a la iluminación.

Este tipo de lámpara tiene la capacidad de ocupar grandes espacios combinando grandes diámetros como en espacios comunes de hoteles o grandes lucernarios y permite crear un lienzo sin cargar el espacio a la vez que permite una visual a través así como el paso de la luz natural si la hubiera.

A pequeña escala, en cambio, cuando la finalidad es iluminar un hogar o una pequeña estancia, la lámpara circular funciona muy bien como elemento único, por su funcionalidad, estética, minimalismo y sobre todo por la versatilidad y diferentes variantes que ofrecen fabricantes como INSOLIT (luz directa, indirecta, luz focal con proyectores, luz frontal con espejo integrado, etc.).

¿Cuáles son las ventajas de iluminar espacios con INSOLIT? La compañía se destaca por la personalización de los diseños de lámparas que ofrece, además de la durabilidad y calidad más alta del mercado en todos sus productos. Cuentan con el sello “Made in Barcelona” y se han convertido en uno de los fabricantes más ágiles para la producción y diseño de lámparas personalizadas, utilizando los materiales más innovadores.

En su web se pueden consultar hasta 12 colecciones exclusivas de productos de alta gama. Jordi Nubiola Batlle, director de la empresa, destaca especialmente que algunos de los productos que se pueden encontrar en el catálogo de INSOLIT actualmente han sido fruto de encargos personales de clientes. INSOLIT es el aliado perfecto de diseñadores de interiores y arquitectos reconocidos en toda Europa, quienes reconocen en la empresa el desempeño diario para materializar luminarias, especialmente para espacios que buscan impactar positivamente en la actitud de las personas.

