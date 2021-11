Recubik proporciona la solución de cartelería digital a Eurofitness Emprendedores de Hoy

Los grandes locales a veces no pueden controlar todo el contenido publicitario de manera eficiente porque no cuentan con las herramientas necesarias. La publicidad es un factor muy importante para dar a conocer cualquier producto, servicio o marca en general.

Una aplicación muy recomendada es Recubik, la cual es la encargada de controlar toda la publicidad y contenidos digitales en Cartelería Digital (Digital Signage) de los centros deportivos de Eurofitness. Esta es una aplicación y, al mismo tiempo, una herramienta en la nube de pantallas de publicidad que da la oportunidad a las empresas de gestionar de forma remota los contenidos digitales de cualquier pantalla instalada en el negocio.

La integración de pantallas de los centros deportivos Eurofitness Eurofitness es una cadena de centros deportivos que ha optado por mejorar sus servicios con Recubik. Esta ha instalado pantallas en los lugares estratégicos de los gimnasios, como pasillos y zonas de juego infantiles. Estas últimas están destinadas al entretenimiento de los niños y son táctiles, para que puedan interactuar con juegos relacionados con el deporte, la salud y la buena alimentación.

Todas las pantallas y dispositivos instalados en los gimnasios Eurofitness pueden ser controlados mediante la aplicación de Recubik, brindando la posibilidad de añadir cada día nuevos contenidos. Se puede optar por mostrar consejos nutricionales, recomendaciones deportivas, información sobre staff, opiniones en redes sociales, datos meteorológicos y vídeos en streaming, entre otros.

Por otro lado, gracias a esta integración, cualquier negocio fitness asociado a Recubik puede disfrutar de actividades dirigidas en pantallas en tiempo real.

Permite indicar los cambios realizados en los horarios en cada pantalla, ahorrando tiempo y esfuerzo a los profesionales, facilita la orientación o proporciona información actualizada de los próximos eventos.

¿Cuáles son las ventajas de instalar cartelería digital Recubik en centros deportivos? Actualmente, para los centros deportivos es muy recomendable contar con la cartelería digital de Recubik, la cual ofrece una larga lista de ventajas.

En primer lugar, facilita la difusión de información de clases y horario de los gimnasios, para llevarlo a cabo, cuenta con una opción para crear plantillas personalizadas o utilizar las predefinidas por Recubik, ahorrando tiempo y trabajo. De esta forma, brinda la posibilidad de mostrar un contenido con apariencia profesional, innovadora y de vanguardia.

Asimismo, en solo unos pocos clics, el staff del gimnasio puede emitir contenido audiovisual, como las clases dirigidas online o automatizar la gestión de todo lo que se muestra en las pantallas digitales.

Por otro lado, una de las ventajas más destacadas de Recubik es que su aplicación también puede conectarse con las redes sociales y la página web del centro deportivo.

En conclusión, los servicios de Recubik son una eficiente forma de gestionar y programar el contenido digital de los centros deportivos, asegurando comodidad y facilidades.

