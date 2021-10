Agendas 2022 y libretas únicas, los regalos divertidos de Tres en un Burro

El estilo original de la tienda online Tres en un Burro logra sorprender una vez más a la gente que busca lo original con una opción fabulosa para comenzar el próximo año, inspirados por el buen humor y el optimismo: las agendas y libretas únicas, para regalar o autorregalarse. Desde Málaga, El Establo propone diversas opciones con mensajes en las portadas que harán reír, motivarán y encantarán a todos.

Además del sello único de este mercadillo friki online con ilustraciones y mensajes que encantan a grandes y pequeños, la calidad es otra de las características de los productos del stock. Bien sean las famosas camisetas, los calcetines, tazas o gorras, además de otros accesorios destacables, por ejemplo, las agendas 2022 como el obsequio perfecto para la temporada navideña.

Planificar el día con distintas opciones En el catálogo de Tres en un Burro están disponibles muchos modelos de agendas y libretas o cuadernos de notas en temáticas divertidas, con frases, temas de películas y toques de picardía que encantarán a quien las compre para su uso, y más a quien las reciba como regalo. Con portada hecha en couché mate laminado o con brillo, hojas de 80 gramos y contraportada de cartón gofrado, no quedan dudas de la resistencia y calidad de estos productos.

La fotografía de un bonito perro en la agenda 2022 atrapa a los amantes de las mascotas con una reflexión que invita a llevar este cuaderno a todas partes: “No es cariño, es una historia de amor que dura para siempre”, como un mensaje dedicado al amor puro e incondicional que se da entre una mascota y su dueño.

Para los enamorados que deseen obsequiar una agenda a su pareja, la titulada “Ojalá” será una tierna manifestación de los más sublimes sentimientos, al proponer en la portada la frase: “Ojalá que todo lo bonito que me tenga que pasar, me pase contigo”, acompañada del diseño de Aguilar Alba. “Mi 2022 viene para que yo me coma el mundo, y pienso empezar por ti”; “El amor no tiene género” y “No rendirse”, son títulos que lucirán fabulosos en el día a día de los usuarios de las agendas.

Escribir y pintar con los cuadernos de las sagas más populares En ocasión de la vuelta a la oficina y a clases resultan ideales las libretas de Tres en un Burro, por su originalidad y calidad en temáticas como la saga Star Wars, The Mandalorian, Disney, Series, Películas o Música.

Si se buscan regalos originales, prácticos, regalos económicos y de calidad, las agendas y libretas de Tres en un Burro están listas para llegar a miles de personas en todo el país por medio de un sencillo sistema de compra y la atención amable que caracteriza a los creadores de este mundo encantadoramente friki y original.