AbogADD-Hoc, el departamento especializado en marketing para abogados de Rotten & Páramos Emprendedores de Hoy

viernes, 29 de octubre de 2021, 14:11 h (CET)

A día de hoy, existe una gran oferta de servicios legales en el mercado. En ese contexto, los abogados requieren de estrategias de posicionamiento efectivas que les permitan mantenerse a la vanguardia de los avances tecnológicos y destacar entre la competencia. A pesar de que contar con el soporte de una agencia especializada en marketing es lo más recomendable, es todavía más ventajoso que esta además disponga de un área exclusiva para despachos de abogados.

Ejemplo de ello es AbogADD-Hoc, un departamento especializado en marketing para abogados de la agencia Rotten & Páramos, cuyo objetivo es brindar un servicio integral y dar a conocer el despacho legal de cada uno de sus clientes.

Servicios de marketing que ofrece AbogADD-Hoc AbogADD-Hoc es una iniciativa de Rotten & Páramos dedicada a proporcionar servicios especializados de marketing para abogados. La agencia ofrece, dentro de este departamento, consultoría estratégica, marketing digital, desarrollo web, campañas SEM (Google Ads y campañas), mentorías, posicionamiento SEO, manejo de redes sociales y automatización de e-mail marketing, entre otros servicios. Además, la empresa es proveedora autorizada de HubSpot y experta en la implementación del CRM y herramientas del mismo.

El proyecto tiene como meta proveer a los bufetes de estrategias claves que les permitan ampliar su imagen, el alcance de sus servicios y ser reconocidos dentro y fuera del entorno digital como empresas innovadoras que van a la par con los avances tecnológicos. Para ello, la agencia cuenta con paquetes que se adaptan al presupuesto y las necesidades de cada cliente, además de la posibilidad de crear estrategias específicas para alcanzar los objetivos de cada cliente. Desde coaching individual de marketing, hasta opciones de marketing básico (SEO + SEM) o marketing completo (SEO + SEM + coaching), de acuerdo a lo que el despacho requiera.

Rotten & Páramos: símbolo de la innovación en la industria del marketing Destacar en el entorno digital resulta cada vez más importante para las empresas de cualquier área. Los despachos de abogados no son una excepción, por lo que encontrar profesionales en marketing que ofrezcan técnicas puntuales para lograrlo se hace indispensable. En este sentido, Rotten & Páramos es una agencia que ofrece servicios de marketing digital y marketing 360 dirigidos al entorno empresarial. Con años de experiencia y un equipo de profesionales expertos, esta empresa ha resaltado por mantenerse en constante innovación dentro de la industria.

Muestra de ello es la creación AbogADD-Hoc, un área especializada en servicios de marketing para despachos de abogados, donde desarrollan estrategias enfocadas al posicionamiento y crecimiento de los bufetes que contraten sus servicios. Puesto que formar un equipo de marketing interno no es algo sencillo e implica una inversión en tiempo, dinero y recursos, Rotten & Páramos ofrece un amplio equipo de profesionales en el sector, calificados para trabajar de acuerdo a las necesidades de cada cliente y siempre buscando brindar un servicio de marketing integral.

Comentarios Escribe tu opinión Nombre y apellidos* Email (no se mostrará)* Comentario (máx. 1.000 caracteres)* (*) Obligatorio NORMAS DE USO

» Puede opinar con libertad utilizando un lenguaje respetuoso.

» Escriba con corrección ortográfica y gramatical.

» El editor se reserva el derecho a borrar comentarios inadecuados.

» El medio almacenará la IP del usuario para proteger a los autores de abusos.