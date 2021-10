Los looks de las influencers más atractivos para no renunciar al estilo en casa, por Let’s Be Influenced Emprendedores de Hoy

viernes, 29 de octubre de 2021, 13:52 h (CET)

Las influencers más habituales del street style, que forman parte de la agencia de representación Let’s Be Influenced, comparten en sus redes sociales los looks más cómodos y atractivos para estar en casa.

Estas enseñan los trucos y recursos para lograr sentirse cómoda en casa, pero sin renunciar al estilo. Uno al que no han dudado en lanzarse compartiendo sus looks influencers favoritos es en la colección Undiz x Aya Nakamura. En esta, se puede destacar el clásico body negro de punto, que luce Miu Miuu (@miuu_uu_ ), una prenda que no renuncia a la comodidad y conserva ese toque que permite ir a la moda.

La marca propone diferentes outfits cómodos formados por distintas prendas versátiles que se combinan entre sí. Sobre todo, destacan muchos looks a juego de dos piezas perfectos para estar en casa, cómodos, suaves y la mayoría muy atractivos.

La colección de Aya Nakamura El look que luce la influencer Sara Fructuoso (@sarafructuoso), aparentemente parece el típico chándal de terciopelo, pero se ajusta perfectamente al cuerpo e, incluso, se puede salir a hacer recados si no apetece cambiarse de look para salir a la calle.

Un sujetador deportivo para estar por casa, un tanga sin costuras para esos leggings tan marcados o unas mallas son el look perfecto para lucir en casa y no entrar en la rutina de estar en pijama.

No importa el look que se escoja, las bragas y los sujetadores son dos prendas que se utilizan a diario y se pueden combinar a la perfección con un body lencero.

Subir fotos con este tipo de looks está a la orden del día en las redes sociales, tal como se puede observar en el perfil de la influencer Maria Mingueza(@mariamingueza) que luce un conjunto lencero con una camisa oversize.

Otro de los trucos que dan las influencers españolas es saber lucir un body con prendas del día a día, como luce Elena Bueno (@ele.bs), un body lencero y unos pantalones estilo jogger negro. Inspirarse en ella para sacarle el máximo partido a este pantalón es una de las mejores opciones, incluso cuando se le quiera dar un toque menos informal. Por eso, echarle un vistazo a la nueva colección de Undiz, donde se encontrarán los básicos de esta temporada es una de las mejores opciones para inspirarse para los looks de la temporada.

