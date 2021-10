Manteles antimanchas de Gironés Home para vestir las mesas con estilo y color

En la decoración de cualquier hogar, los manteles dan vida a las mesas y aportan un toque diferente. En Valencia, la empresa de origen familiar fundada en 1935, Gironés Home, ofrece diseños coloridos y material de calidad para satisfacer los gustos de todos sus clientes.

La compañía trabaja bajo 3 valores que son sus pilares: la calidad, la habilidad y la artesanía. El paso del tiempo no les ha robado su sello y lo han conservado a través de estilos contemporáneos y con la colaboración de tecnología moderna, para confeccionar su amplio catálogo de productos.

Tratamientos especiales para el cuidado de los manteles antimanchas Dentro de la amplia gama de posibilidades que ofrece Gironés Home, los manteles antimanchas son una de las joyas de la corona, puesto que la organización los somete a un tratamiento para el cuidado óptimo de los mismos. El procedimiento se denomina ALWAYS CLEAN y consiste en cubrir la fibra del tejido con una solución hidrorepelente que impide que se llene de manchas. Con su aplicación, los manteles se vuelven impermeables a la suciedad y solo tendrán que lavarse en la lavadora de forma ocasional. Su temperatura de lavado no debe superar los 30 grados centígrados y no se recomienda el uso de lejía.

En Gironés Home se encuentran todo tipo de manteles antimanchas resinados, con diseños de toda índole. Dentro de la variedad que ofrecen, están, por ejemplo, los que tienen un diseño vintage, con mapas y océanos del mundo, o los que cuentan con figuras geométricas y estampados de animales, flores, rayas, frutas, etc. Hay opciones de diferentes colores y para todos los gustos.

Sello STANDARD 100: variedad y calidad garantizadas Uno de los rasgos de identidad que tiene Gironés Home es que los procesos de fabricación de los manteles, que incluyen diseño, cardado, hilatura, estampación, confección y presentación, se hacen en España, fortaleciendo la industria local. Asimismo, cuentan con el sello STANDARD 100, que otorga OEKO-TEX y es una forma de blindar la confianza en sus productos. Este aval confirma que la tradicional empresa responde a las necesidades de los consumidores, respecto a la ecología humana, y asegura que los manteles están libres de sustancias que representen riesgos para la salud de los compradores.

Gironés Home trabaja con profesionales y diseñadores capacitados y utiliza su amplia gama de texturas, diseños originales, materiales de calidad y artesanía tradicional para compartir con el mundo la agradable sensación de un producto hecho en España. Esta empresa de Valencia dispone de página web con todo su catálogo de artículos para realizar la compra online.