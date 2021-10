La tajamata forjada en una sola pieza, por Idea Bazar Emprendedores de Hoy

miércoles, 27 de octubre de 2021, 10:00 h (CET)

La tajamata forjada en una sola pieza es una herramienta fundamental para el mantenimiento de fincas y jardines, ideal para la limpieza de zarzas, la eliminación de arbustos, malas hierbas y vegetación densa. Es un instrumento preciso, ya que no daña la planta ni interviene en su crecimiento, pero sí elimina la maleza que le perjudica.

Idea Bazar es una tienda que ofrece una amplia variedad de tajamatas de la reconocida marca Bellota. Asimismo, es el lugar ideal para encontrar todo tipo de herramientas y elementos para la cocina, ferretería, hogar y jardín.

Una herramienta que aporta resistencia, precisión y comodidad Idea Bazar elige solo a los mejores fabricantes para comercializar sus productos, es por eso que depositan su confianza y la de sus clientes en Bellota. Esta es una reconocida marca de herramientas para talleres, construcción y agricultura que destaca por la excelente calidad de sus artículos. Las tajamatas de Bellota que se pueden encontrar en el inventario de Idea Bazar son instrumentos de corte precisos forjados en una sola pieza.

Estas herramientas son irrompibles, ya que están fabricadas con acero especial Bellota, el cual ha pasado por un tratamiento térmico 3+ que se utiliza para alargar la vida útil de la herramienta. Por esta razón, no se dobla, no se quiebra ni se deforma. Cuenta con un mango grueso diseñado ergonómicamente que junto a la forma y el filo de precisión, permiten un corte limpio y homogéneo ideal para eliminar malezas, zarzas o ramas. Con el fin de prolongar el tiempo funcional de la herramienta se recomienda hacer una limpieza adecuada después de usarla y proteger el filo cuando se vaya a guardar.

Un tipo de tajamata para cada propósito Idea Bazar cuenta con una gran variedad de tajamatas en su stock, están las tajamatas en forma de hoz, que son las más comunes. Algunas de estas cuentan con un gancho en la parte posterior de la hoja, lo cual permite apilar o desplazar el material cortado, sobre todo cuando se trata de zarzas. Por otro lado, se encuentran tajamatas con un formato más recto, el cual es curvo solo en la punta. Este diseño es ideal para maleza o zarzas con pequeños troncos, ya que permite proyectar una mayor fuerza en el corte.

Existen todo tipo de herramientas diseñadas para tareas específicas. En Idea Bazar, es primordial la comodidad de sus clientes al momento de realizar sus proyectos manuales, por eso, ofrece un gran catálogo de instrumentos que garantizan el mejor rendimiento y confort.

Comentarios Escribe tu opinión Nombre y apellidos* Email (no se mostrará)* Comentario (máx. 1.000 caracteres)* (*) Obligatorio NORMAS DE USO

» Puede opinar con libertad utilizando un lenguaje respetuoso.

» Escriba con corrección ortográfica y gramatical.

» El editor se reserva el derecho a borrar comentarios inadecuados.

» El medio almacenará la IP del usuario para proteger a los autores de abusos.