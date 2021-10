Moda y solidaridad se unen en la propuesta de cuellos de camisa de VinicaMoon Emprendedores de Hoy

martes, 26 de octubre de 2021, 08:00 h (CET)

Para esta temporada otoño-invierno, los cuellos desmontables de algodón además de marcar tendencia, permiten dar una nueva vida a las prendas del armario. Sumado a todos los beneficios que promueven estos accesorios, es importante recalcar el espíritu solidario que hay detrás de estos.

La creadora de estos complementos innovadores y fundadora de la empresa VinicaMoon, Natalia Vega, manifiesta su compromiso de responsabilidad social incorporando a la confección de estas piezas a mujeres que desean forjarse una nueva oportunidad al pertenecer a APRAMP, la asociación española dedicada a la inserción en la sociedad de mujeres víctimas de la trata de personas.

Diseño y confección con objetivos solidarios En APRAMP, las mujeres obtienen formación para ser trabajadoras de empresas textiles y encuentran opciones para empezar de nuevo, en libertad y superando las adversidades, con la posibilidad de trabajar en negocios como VinicaMoon, una compañía que ha preferido invertir más en esta causa, fabricando sus prendas en España.

“Nuestros productos están fabricados por mujeres en riesgo de exclusión social. Defendemos y promovemos los derechos de las personas que sufren explotación sexual y trata para que recuperen la libertad, la dignidad, la autonomía necesarias para emprender una vida fuera del control y abusos de sus explotadores”, expone la creadora, Natalia Vega, destacando el talento de las costureras que hacen posible cada pieza del catálogo online de VinicaMoon.

Cambiar el look con un toque chic de inspiración En la página web de la compañía, los usuarios encuentran una extensa variedad de opciones para hacer único y original cada look de la temporada en la que predominan los cuellos amplios, unos complementos que han llegado para quedarse entre los favoritos de mujeres y niños. La dedicación de Natalia Vega ha permitido que los cuellos de camisa sean accesorios indispensables al momento de recrear un outfit básico que esté guardado en el armario.

Propuestas de cuellos desmontables para mujer como el modelo “Paris”, con pechera y botones traseros que elevan un cuello plisado, o el de cuello de altura media como “Bora Bora” son solo algunas de las originales referencias de la tienda. Así mismo, resaltan creaciones fabulosas para vestir a los más pequeños de la casa.

Los cuellos de VinicaMoon no pueden faltar en las opciones de buen vestir para esta temporada. Tener estos prácticos complementos es una manera simple y de bajo coste de vestir a la moda y a la vez apoyar una causa humanitaria que hace la diferencia en un mundo cada vez más necesitado de empatía y solidaridad.

