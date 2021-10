La agencia marketing digital IDX Innovadeluxe se encarga del desarrollo de e-commerce y tiendas online Emprendedores de Hoy

lunes, 25 de octubre de 2021

En la actualidad, los negocios comerciales se esfuerzan en conseguir una fuerte presencia online que les permita hacer crecer sus proyectos. Para lograr el éxito, tanto en ventas como en la prestación de servicios, resulta necesario contar con el apoyo de una agencia marketing digital.

IDX Innovadeluxe es una agencia de e-commerce con presencia en Madrid, Lisboa y Ciudad de México que se encarga del desarrollo de tiendas online, tarea para la que se necesita tiempo y dedicación.

La agencia de e-commerce para la creación de negocios online Innovadeluxe cuenta con un equipo de expertos en la plataforma de comercio online PrestaShop, donde se pueden crear y gestionar tiendas e-commerce. Los desarrolladores de la agencia de marketing digital están disponibles para perfilar una web con un diseño óptimo, que sea segura y sencilla de utilizar. Los años de experiencia con los que cuentan los profesionales de IDX Innovadeluxe les permiten prever todos los inconvenientes posibles.

Además, la empresa cuenta un servicio de soporte continuo y personalizado, para que los clientes puedan mantener su negocio en PrestaShop de la mejor forma. Otra prestación es el servicio de hosting que brinda la agencia, a través del cual se puede elegir entre distintas soluciones para alojar las tiendas virtuales.

Por otro lado, la seguridad y las actualizaciones también se encuentran cubiertas por el trabajo de IDX Innovadeluxe. La compañía se encarga de realizar copias de seguridad o de ofrecer formación para que otros puedan hacerlo. Esto es útil ante posibles ataques maliciosos o actualizaciones de software que resultan necesarias para mantener un óptimo rendimiento del negocio online.

Acciones de marketing digital para potenciar la tienda online Como el éxito del e-commerce no solo recae en su creación y mantenimiento, IDX Innovadeluxe lleva adelante todas las acciones necesarias para el comercio virtual, ya que no todos los clientes tienen las mismas necesidades. Algunas de las herramientas disponibles son el SEO y el SEM, para posicionar la tienda en los buscadores de internet, o el uso de redes sociales y e-mails apuntado a potenciar las ventas.

La agencia de marketing digital IDX Innovadeluxe elabora presupuestos a medida de las posibilidades de cada cliente. La inversión es fundamental para poder mejorar los resultados de las tiendas online, pero, si no se puede contar con el presupuesto total, es posible determinar prioridades. Sean cuales sean los límites económicos de cada usuario, el apoyo y el trabajo profesional de una agencia de e-commerce como IDX Innovadeluxe son fundamentales para la prosperidad de los negocios online, que son frecuentados cada vez por más consumidores.

